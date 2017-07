MY BEST - Vince il Premio Libero Bizzarri Italia Doc

Calum Best e Luigi Maria Perotti



13/07/2017, 17:05

Il documentario "" di Luigi Maria Perotti ha vinto il Premio Libero Bizzarri Italia Doc. La premiazione avverrà questa sera alle ore 21,30 a San Benedetto del Tronto.”.Questa è la frase più famosa di, quella che probabilmente ricordano anche coloro che non hanno visto le sue prodezze con la maglia del Manchester United. Una frase che però non può piacere a chi, dello stile di vita del calciatore, suo malgrado, ha dovuto far le spese." racconta la storia die del suo tormentato rapporto con il padre: il calciatore nord irlandese, vincitore del pallone d’oro nel 1968, morto nel 2005 di cirrosi epatica. Il film è stato realizzato nell'arco di cinque anni dal regista italiano Luigi Maria Perotti.è nato in California, quando suo padre giocava con i San Jose Earthquakes e ha trascorso i tuoi primi 18 anni di vita quasi ignorando di essere il figlio di una tale leggenda del calcio mondiale. Cresciuto a Malibù insieme ai figli di molte star hollywoodiane (sua madre era la personal trainer della cantante Cher), ha iniziato molto presto la carriera di modello ed appena ventenne si è trasferito a Milano, sfilando per le più note griffe mondiali e lavorando con fotografi del calibro di Mario Testino. Dopo il primo ricovero del padre, Calum decide di trasferirsi a Londra per stargli vicino, instaurando con lui un rapporto molto conflittuale. Dopo la morte dinel 2005, Calum cade in una spirale di alcool e droghe, che lo portano, con il tempo, vicino al tracollo.Nel 2012 Calum incontroed insieme decidono di iniziare un viaggio per capire la reale natura dell'uomo che si nascondeva dietro l'icona del padre. Il film è un ritratto del lato più nascosto di. Calciatore idolatrato da milioni di fans in tutto il mondo, ma incapace di risolvere il suo problema con l’alcool. Nonostante un trapianto di fegato, infatti, ricomincia subito a bere., dopo aver vinto alcuni reality show trasmessi dalla tv inglese, è un volto noto in Gran Bretagna e ha di recente dichiarato ai tabloid quanto sia stato importante per lui, girare questo documentario, tanto da definirlo terapeutico.Prodotto dalla MyBest Film, “” è stato presentato a febbraio 2017 ale poche settimane fa ha vinto l’Il film è distribuito da Ga&a International.