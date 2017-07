LOCARNO 70 - "Surbiles" nella sezione Signs of Life

Una scena di "Surbiles" di Giovanni Columbu



torna sullo schermo con "", presentato in anteprima mondiale alnella sezione Signs of Life, dedicata alla frontiera della settima arte tra narrazioni inedite e innovazioni di linguaggio. Il film è prodotto da Luches, in associazione con Istituto Luce Cinecittà, con Rai Cinema, ed è distribuito in Italia e per l'estero da Luce-Cinecittà.Una storia, un mito, un rito, fantastici: quella delle surbiles, creature femminili prossime ai vampiri, che ancora da un passato recente abitano la fantasia popolare della Sardegna. Columbu ne cerca per paesi e persone i racconti, trovando testimonianze di chi 'ricorda', reticenze, favole. E li mette in scena. In un'atmosfera sospesa tra cinema del reale, documentario antropologico, e mito, fiaba scura, liminare ai sogni.Un raro caso di un documentario che diventa scenario per il fantastico e l'inquietante. Sensazioni e sentimenti per niente immaginari e lontani.Storie di surbiles, figure femminili immaginarie prossime alle streghe e ai vampiri, anime dannate e persecutrici dei bambini, che in un passato non molto lontano erano diffuse nella cultura popolare della Sardegna.Il film, a seguito di una ricerca svolta sul campo, presenta alcune testimonianze, e la ricostruzione visiva delle storie raccontate, con il coinvolgimento nella messa in scena delle persone – donne, uomini, bambini - del luogo.Tra le storie rappresentate, quella di una surbile che per entrare in una casa si rivolge agli oggetti affinché le aprano la porta, e quella di un'altra che per raggiungere velocemente la casa in cui c'è un neonato si cosparge di un unguento magico. E ancora altre storie in cui le surbiles compaiono come figure buone, che proteggono i bambini da altre surbiles cattive.Allora tra i corpi immateriali delle due specie possono scatenarsi feroci combattimenti.