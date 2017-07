DIPLOMI HONORIS CAUSA DEL CSC - A Sonia Bergamasco, Giancarlo De Cataldo e Gabriele Salvatores

Il Centro Sperimentale di Cinematografia



Il 14 luglio 2017, in occasione della consegna dei diplomi agli allievi della Scuola Nazionale di Cinema per il triennio 2014-2016, il Centro Sperimentale di Cinematografia attribuirà tre: per la recitazione a, per la sceneggiatura a, per la regia aIl conferimento dei tre riconoscimenti ad opera del presidente del CSC,, del direttore generale per il cinema del MiBact,e della preside della Scuola Nazionale di Cinema,avverrà nel pomeriggio nella Sala Blasetti del CSC, cui si potrà accedere solo per invito.