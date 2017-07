CORTI A SCUOLA - 8 programmi di corti per le scuole secondarie di I e II grado

13/07/2017, 14:07

Le immagini in movimento sono uno strumento unico per avere accesso alle molteplici sfaccettature e complessità della realtà. Tra di esse il cortometraggio rimane una forma privilegiata per la sua capacità di sintesi nel proporre agli studenti diversi aspetti del contemporaneo da conoscere, analizzare, approfondire. I programmi tematici costruiti per le scuole hanno un doppio obiettivo. Fare in modo che i ragazzi possano familiarizzare con il cinema, il più complesso linguaggio audiovisivo, e aprirli a fatti, persone, storie del mondo in cui viviamo.Questi programmi che, di volta in volta, riuniscono diversi cortometraggi italiani contemporanei, sono pensati per una visione e per il supporto a una discussione su materie trattate in classe. Per ogni tema trattato sono stati realizzati due programmi: uno per le scuole secondarie di primo grado e uno per quelle di secondo grado.I programmi di corti sono disponibili, in formato HD e gratuitamente, per tutte le scuole italiane (secondarie di I e II grado) che vogliano farne richiesta alutilizzando i contatti in fondo al documento.Il concetto di “famiglia” e gli aspetti a esso legati sono cambiati molto negli ultimi anni. Nelle sue infinite forme e variabili rappresentano nel piccolo uno specchio della società in cui viviamo. Ogni famiglia ha qualcosa in comune con altre ma nello stesso tempo è unica. Diverse sono inoltre le prospettive generazionali tra genitori e figli, i modi di comunicazione e intendere il ruolo del nucleo familiare nel quotidiano.Scuole secondarie di primo grado:" (2016, 19’) di Francesco Carnesecchi" (2013, 20’) di Valentina Carnelutti" (2016, 27’) di Francesco FanueleScuole secondarie di secondo grado:" (2015, 20’) di Laura Tempestilli" (2016, 12’) di Nathalie Biancheri" (2016, 14’) di Chiara LeonardiL'Italia è sempre stata un Paese di emigranti e immigrati. Le guerre, la povertà, l'instabilità di parte del mondo costringe famiglie, madri, bambini, fino a popoli interi, a fuggire dalle proprie terre per inseguire la sopravvivenza. Nel programma vengono contrapposti sacrifici e le condizioni dei migranti con il dono che la diversità culturale porta al nostro Paese.Scuole secondarie di primo grado:" (2016, 15’) di Alessandro Valenti" (2016, 16’) di Matteo Gentiloni" (2014, 20’) di Antonio Benedetto e Adam SeloScuole secondarie di secondo grado:" (2016, 15’) di Simone Amendola" (2016, 7’) di Andrea Brusa e Marco Scotuzzi" (2016, 15’) di Kamkari Fariborz" (2013, 15’) di Pierluca Di Pasquale" (2016, 15’) di Davide VigoreUno dei temi più urgenti del nostro tempo è quello ambientale. Le condizioni di emergenza a cui l'uomo ha costretto il fragile pianeta che ci ospita sono dettate dalle numerose criticità che l'inquinamento comporta, a cominciare dal surriscaldamento globale. Ma questo stato di crisi ci ha portato anche nuove rivoluzioni, economie e comportamenti legati alla sostenibilità. Quasi una guerra in corso per salvare la terra e il futuro della vita.Scuole secondarie di primo grado:" (2015, 10’) di Peter Marcias" (2015, 4’) di Roberto Mariotti e Ilaria Jovine" (2014, 8’) di collettivo AFEA" (2015, 9’) di Mattia Venturi" (2014, 12’) di Sebastiano Caceffo" (2014, 8’) di Francesco Aber e Alessandro Mattei" (2016, 3’) di Davide MorelloScuole secondarie di secondo grado:" (2015, 15’) di Lucio Schiavon" (2015, 15’) di Andrea Mura" (2016, 9’) di Michele Martinelli" (2015, 13’) di Giulio Rocca" (2015, 30’) di Davide GambinoIl mondo del lavoro, sempre più fragile e parcellizzato, è l'immagine della crisi economica che ha portato ulteriori disuguaglianze sociali. Vecchie e soprattutto nuove generazioni in molti casi sono costrette a lottare per la sopravvivenza senza certezze o prospettive per il futuro. Eppure anche nel confrontarsi con un panorama così complesso, proprio dalle condizioni più disperate, è ancora possibile creare nuovi spazi e occupazioni.Scuole secondarie di primo grado:" (2016, 15’) di Domenico Guidetti" (2016, 17’) di Andrea Beluto" (2015, 20’) di Valerio Attanasio" (2014, 15’) di Davide LabantiScuole secondarie di secondo grado:" (2016, 15’) di Domenico Guidetti" (2016, 17’) di Andrea Beluto" (2014, 21’) di Andrea Gadaleta Caldarola" (2016, 16’) di Gustav BaldassiniVia Maria Vittoria, 1010123TorinoTel.: 011/5361468