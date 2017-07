LUCANIA FILM FESTIVAL 2017 - Ospite Giancarlo Giannini

Giancarlo Giannini



13/07/2017, 10:16

Nella notte delle stelle, la diciottesima edizione delospiterà, una icona della settima arte, protagonista della serata del 10 agosto al centro Tilt di Marconia di Pisticci nell’ambito della programmazione della kermesse di Allelammie, organizzata da Rocco Calandriello.Negli spazi del Festival, Giannini incontrerà il pubblico, la stampa e gli addetti ai lavori per poi tenere una lectio magistralis sul cinema, che sarà occasione per ripercorrere la sua longeva e ricchissima carriera, una storia artistica densa di premi a cavallo di oltre quattro decenni, a conferma delle enormi capacità di un attore già entrato di diritto nel mito del cinema italiano di tutti i tempi. Il talk sarà condotto dalla docente Manuela Gieri, titolare della cattedra di storia e teoria del cinema presso l'Università degli Studi di Basilicata.Al Lucania Film Festival parlerà del cinema, delle sue epoche e dei suoi cambiamenti dal balcone privilegiato di una carriera da star, in un appuntamento imperdibile tanto per gli addetti ai lavori che per il grande pubblico.