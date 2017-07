DAVIDE CAVUTI - Premio Flaiano per il film su Alessandro Cicognini

Davide Cavuti



13/07/2017, 08:25

L’edizione 2017 dei “” ha celebrato grandi personaggi del mondo del cinema, della televisione, del teatro, della radio e della letteratura: hanno ricevuto il prestigioso “Pegaso d’oro”Il Premio Flaiano ha cosi riunito due grandi abruzzesi,, personaggi che hanno fatto la storia del cinema italiano nel mondo: grazie al film “” diretto dal compositore e regista, abruzzese doc (che vanta collaborazioni nel mondo del cinema con artisti del calibro di Michele Placido, Pasquale Squitieri, Giorgio Albertazzi e in teatro con Arnoldo Foà, Paola Gassman, Giorgio Pasotti, Lino Guanciale) il genio compositivo di Alessandro Cicognini ha riabbracciato virtualmente quello della scrittura di Ennio Flaiano (due dei loro grandi successi, da compositore il primo e come sceneggiatore il secondo, sono stati i film “Guardie e Ladri” di Steno-Monicelli, “Peccato che sia una canaglia” di Alessandro Blasetti).Il “Premio Flaiano” ha ridonato lustro a questo binomio artistico Cicognini-Flaiano che ha portato l’Abruzzo alla ribalta internazionale negli anni 50-60 grazie alle loro opere indimenticabili.Laureato in Ingegneria Elettrica presso l’Università dell’Aquila, Davide Cavuti è attivo come musicista e compositore di teatro e di cinema per registi. Ha debuttato nel grande schermo componendo per i film “Il Grande Sogno” (2009) con Riccardo Scamarcio e “Vallanzasca – gli angeli del male” (2010) con Kim Rossi Stuart, entrambi con la regia di Michele Placido. Ha composto per l’ultimo film di Pasquale Squitieri e per il film americano “Four senses” di Rudiger Von Spies. Ha collaborato con i più grandi attori del cinema e del teatro italiano (Arnoldo Foà, Francesco Montanari, Ugo Pagliai, Mariangela D’Abbraccio, Anna Proclemer, Lino Guanciale), con i cantanti Katia Ricciarelli, Antonella Ruggiero, Grazia Di Michele, Paola Turci e con i “Premi Oscar” Luis Enriquez Bacalov e Nicola Piovani.