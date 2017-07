PREMIO LUX 2017 - "A Ciambra" tra i dieci film finalisti

Premio Lux 2017



15/07/2017, 10:48

Simone Pinchiorri



E' stata annunciata alla cinquantaduesima edizione della selezione ufficiale dei 10 film in competizione quest'anno per il, il premio cinematografico assegnato ogni anno dal Parlamento Europeo ad un film di produzione europea.Tra i titoli selezionati anche il film italiano "" di Jonas Carpignano-I finalisti delsono sottotitolati nelle 24 lingue ufficiali dell'Unione Europea e vengono proiettati in tutti i 28 Stati membri durante iQuesti i dieci titoli selezionati:- BPM (BEATS PER MINUTE) di Robin Campillo- GLORY di Kristina Grozeva e Petar Valchanov- HEARTSTONE di Gu­mundur Arnar Gu­mundsson- KING OF THE BELGIANS di Peter Brosens e Jessica Woodworth- S┴MI BLOOD di Amanda Kernell- SUMMER 1993 di Carla Simˇn- THE LAST FAMILY di Jan P Matuszyński- THE OTHER SIDE OF HOPE di Aki Kaurismńki- WESTERN di Valeska Grisebach