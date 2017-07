PARCO DEL CINEMA - A Villa Lazzaroni il cinema all'aperto della Capitale

Parco del Cinema a Villa Lazzaroni



12/07/2017, 15:31

Finalmente sta per arrivare una ventata d’aria fresca in questa2017 per il popoloso quartiere di Roma San Giovanni con la rassegna “” dal 12 Luglio al 3 Settembre 2017Prime opere e grandi registi, film indipendenti e grandi produzioni, documentari di nicchia e commedie di grande successo, ma soprattutto tanto cinema italiano. Questo il programma in continuo aggiornamento scelto insieme al pubblico stesso (che ha scelto e sta ancora votando su facebook e sul sito www.parcodelcinema.it ) che ci attende questa estate al fresco di Villa Lazzaroni.Già a Luglio una lunga serie di film imperdibili che vanno dalle “famiglie alternative” di“Captain Fantastic” e “Unlearning” agli “amori alternativi” di “Her (Lei)” di Spike Jonze e “The Dreamers” di Bertolucci passando per il miglior cinema italiano degli ultimi mesi con “La Pazza Gioia”, “Beata Ignoranza”, “Smetto Quando Voglio - Masterclass”, “Fiore”, “Non è un paese per giovani”, “La verità vi spiego sull’amore”, “L’ora legale” e “Piccoli crimini coniugali”.Anche il Cinema internazionale è presente con titoli di riguardo come “Io Daniel Blake” che a partire da Cannes ha sbancato tutti i festival, o John Wick 2 con Keanu Reeves, e film d’autore come “Sulla via Lattea” di Emir Kusturika con Monica Bellucci e “Il Condominio dei cuori infranti” con Isabelle Huppert e Valeria Bruni TedeschiL’non deve essere solo un luogo sterile dove vedere i film, ma un posto che aiuti a rilassarsi vivendo per un paio d’ore la vita di qualcun altro e contemporaneamente aiuti a conoscere altre persone con sogni e passioni in comune. La nostra concezione di Cinema è una via di fuga dal quotidiano, è educazione e integrazione in un luogo di aggregazione, di passione e di contatto che unisce nella condivisione delle aspettative sul film che si è scelto di guardare prima, e delle emozioni che ha generato durante e dopo la sua visione.I film in programma sono costantemente aggiornati sul sito www.parcodelcinema.it e sulla fanpage www.facebook.com/parcodelcinema a Villa Lazzaroni è prodotto dall’associazione Arene Diverse con il supporto per la programmazione e promozione di Cinematic Folks.L'iniziativa è parte del programma dell'promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale.