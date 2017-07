GRAN PARADISO FF 2017 - Presentato il programma

12/07/2017, 14:34

Oggi, mercoledì 12 luglio 2017, aldi Torino è stata presentata alla stampa la 20ma edizione delTante le novità del Festival, che raggiunge il prestigioso traguardo delle venti edizioni. Tema di quest’anno è “”: per far maturare la consapevolezza che ogni esito collettivo è determinato dalla somma di scelte individuali, nelle politiche ambientali, nelle forme del vivere comune, nella produzione artistica e culturale, i protagonisti del 20° Gran Para diso Film Festival condivideranno con il pubblico le scelte che hanno accompagnato il loro percorso professionale e umano.Sarà un’edizione con un arco temporale più esteso, che si aprirà ilper coinvolgere otto Comuni. La cerimonia inaugurale del Festival si terrà a Cogne alle ore 17, alla presenza delle autorità istituzionali e del Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare Barbara Degani. L’ouverture è affidata a una giovane di Cogne, Sophie Borney, con una performance di danza contemporanea ed al concerto “Scegli di seguire la tua strada e di essere te stesso” di Mikol Frachey. La settimana proseguirà con gli ospiti di De Rerum Natura: Domiziano Pontone, Vincenzo Venuto, Flavio Caroli. Il gran finale sarà la serata di sabato 29 luglio, con la proclamazione del film vincitore del “Trofeo Stambecco d’Oro” e con gli alpinisti Romano Benet e Nives Meroi, prescelta per quest’edizione come personaggio-simbolo.A lei è infatti affidato il messaggio del Festival: “Le montagne ci hanno insegnato a muoverci consapevoli del rischio e, responsabili di vivere, noi abbiamo imparato a essere liberi di scegliere”.E poi ci sono ovviamente loro, i film, perché il Gran Paradiso Film Festival è prima di tutto un f estival di cinema naturalistico. Dieci quelli delche si contenderanno il “”, in una competizione caratterizzata da una grande varietà di ambienti e linguaggi cinematografici, con sei prime visioni e film che hanno già vinto premi in prestigiosi festival internazionali come Jackson Hole, Wildscreen, Namur. Tutti da scoprire gli otto cortometraggi di CortoNatura, che sanno alternare animazioni ad immagini di alta qualità, storie a documentari, humour a riflessione.Un Festival internazionale che si svolge in uno scenario impareggiabile come quello del Parco Nazionale Gran Paradiso deve saper raccontare il mondo globale ma anche quello locale. Questo è l’obiettivo di Hero4GP, un progetto che presenta il territorio attraverso i video delle storie di sette “eroi” del Gran Paradiso prodotti da tre filmmaker della Scuola Holden seguendo la tecnica narrativa dello storytelling.“La programmazione di quest’anno è particolarmente ricca – spiega, Direttore Artistico del Gran Paradiso Film Festival – con lungometraggi e cortometraggi che esplorano la ricchezza della vita in natura e ci aiutano a riflettere sulla sua complessità. Presenteremo film in competizione dall’alto valore artistico e narrativo e dalla grande coerenza estetica. Il Gran Paradiso Film Festival vuole essere sempre più un’opera collettiva con diversi coautori, un Festival sperimentale, 4.0, dinamico, smart ed in costante evoluzione”.Oltre ai film saranno quasi 30 gli appuntamenti che caratterizzeranno questo 20° Gran Paradiso Film Festival. Il sito www.gpff.it sarà il punto di riferimento per scoprire tutti i dettagli e gli aggiornamenti di un’estate all’insegna di Natura e Cultura.