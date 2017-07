LA LUNGA STRADA GIALLA - Disponibile in DVD, on demand e per proiezioni

La Lunga Strada Gialla



Simone Pinchiorri



Il documentario "" di Christian Carmosino ed Antonio Oliviero è disponibile su Open DDB - Distribuzioni dal Basso in DVD, on demand o per proiezioni.Federico e Mirko, due giovani palermitani, decidono di partire da Portella della Ginestra in sella ai loro muli, Giovanni e Paola, con l’obiettivo di arrivare al Quirinale e portare il loro messaggio di ecologia e giustizia sociale. Un viaggio di oltre 1.200 km, in cui i due protagonisti incontrano pastori, contadini, pescatori e tanta gente comune. Alla ricerca della loro identità, del contatto con un mondo rurale che ormai sembra scomparso, ma soprattutto di un confronto con tante persone che testimoniano la vitalità di un territorio, il Sud, avvilito dalla criminalità e dalla cecità di un progresso incapace di assimilare le tradizioni e i valori umani.è il primo portale europeo di distribuzione di contenuti in Creative Commons di film, documentari, libri e musica on demand.