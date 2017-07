RAI4 - Il 14 luglio compie nove anni con una maratona cinematografica

"Giovane e Bella" di François Ozon



12/07/2017, 12:29

, nove anni che hanno scolpito un canale dal carattere definito e originale, ora anche aperto a produzioni proprie destinate al suo pubblico. Per festeggiare questo evento,venerdì proporràche si sono contraddistinti negli anni per aver ottenuto i maggiori ascolti diNove differenti opere che comporranno il palinsesto dal mattino a tarda notte, film rappresentativi dei generi che, in quasi due lustri, hanno costruito la precisa identità del canale.Lacomincia alle 7.30 con "" (2007), adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo fantasy di Philip Pullman, che si è aggiudicato un Oscar agli effetti visivi e vanta un cast stellare composto da Nicole Kidman, Daniel Craig, Eva Green e Christopher Lee. Alle 9.30: "" (2012), un epic-action ambientato nella Norvegia del XIV secolo, dove due ragazze in fuga dalla peste nera devono vedersela con dei feroci banditi. Segue, alle 10.45, "" (1996), uno dei film più celebri e amati dell’attore e atleta Jean-Claude Van Damme, che ha decretato anche il suo esordio alla regia. La mattinata dei Magnifici 9 si chiude alle 12.20 con "" (2008), diretto da Kathryn Bigelow e vincitore di ben 6 premi Oscar, incentrato su un gruppo di artificieri dell’esercito statunitense in missione in Iraq.La maratona prosegue alle 14.35 con Viaggio al centro della "" (2008), avventura dai connotati fantasy interpretata da Brendan Fraser e liberamente tratta dal romanzo di Jules Verne. Alle 16.10 "" (2011), fantastico film diretto da Martin Scorsese che omaggia il cinema delle origini, vincitore di 5 premi Oscar. Il pomeriggio si conclude alle 18.20, con "" (2016), il film-concerto che documenta l’evento che si è svolto nel marzo 2016 a Cuba, dove i cittadini hanno potuto assistere per la prima volta nella storia del Paese a un gigantesco concerto rock con la storica band inglese.tornano per un giro di boa finale durante la notte, a partire da mezzanotte, con il thriller "" (2008), interpretato da Tommy Lee Jones e John Goodman, seguito da "" (2013), dramma dalle tinte erotiche in cui il pluripremiato regista François Ozon racconta il disagio adolescenziale.