AGPCI - ORA E’ AGICI

12/07/2017, 12:12

, associazione che a ottobre compirà 10 anni di rappresentanza dei giovani e delle aziende indipendenti nel settore del cinema e dell’audiovisivo Italiano, prosegue il suo percorso di strutturazione e rafforzamento per divenire voce unica e entità sempre più partecipata e meno romano-centrica.Nasce dall’evoluzione di AGPCI,che nell’Assemblea odierna ha proseguito il lavoro di consolidamento della propria governance e rappresentanza con le elezioni dei Rappresentanti delle Categorie Produttori, Distributori e Industrie Tecniche nel Consiglio Direttivo Nazionale e dei rappresentanti del Collegio Territoriale: organo di confronto, sinergia e dialogo che mette in stretta relazione Territorio e Direttivo Nazionale. Il Collegio Territoriale è composto da un Rappresentante per Macro Area, nello specifico: Triveneto (Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia), Nord Ovest (Lombardia, Piemonte, Val D’Aosta e Liguria), Centro Nord (Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche), Centro Sud (Lazio, Abruzzo, Molise), Sud Est (Puglia, Basilicata, Calabria) e Sud Ovest e Isole (Campania, Sardegna e Sicilia).PRESIDENZAMarina Marzotto, Propaganda Italia - PresidenteMarzia dal Fabbro, Sound Art 23 - Vice Presidente e membro del Consiglio Direttivo con delega a mercato e politiche per le Start-Up.CONSIGLIO DIRETTIVOMario d’Andrea, MDL Creations – Tesoriere di nomina dalla PresidenzaAndrea Giannatasio, Victor and Peacock – di nomina dalla Presidenza con delega alla Comunicazione e MarketingLuca Immesi, Esperimentocinema – di nomina dalla Presidenza con delega all’InternazionalizzazioneCorrado Azzolini, Draka Cinema – di nomina dalla Presidenza con delega a Rappresente DistributoriAlessandro Riccardi, Vargo Film – Eletto Rappresentante dei ProduttoriAngelo Poggi, Makinarium – Eletto Rappresentante delle Industrie TecnicheCOLLEGIO TERRITORIALELaura Pellicciari, Kineofilm – Rappresentante Triveneto (Veneto - Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige)Claudia Di Lascia, Kinedimorae - Rappresentante Nord Ovest (Lombardia - Piemonte - Val D’Aosta – Liguria)Maria Martinelli, Kamera Film - Rappresentante Centro Nord (Emilia Romagna - Toscana - Umbria e Marche)Nomina in sospeso - Rappresentante Centro Sud (Lazio - Abruzzo - Molise)Corinne Martino, Trepuntouno - Rappresentante Sud Est (Puglia - Basilicata - Calabria)Giovanni Virgilio, Movieside - Rappresentante Sud Ovest e Isole (Campania - Sardegna - Sicilia)COLLEGGIO DEI PROBIVIRIEdoardo Tranchese, Tranchese ProduzioniAntonio Tozzi, Yanez FilmGiovanni Virgilio, MoviesideSEGRETARIO GENERALEAlessandro Costantini – con delega al Coordinamento TerritorialeIldichiara: “.”Ricordiamo che a marzo 2017, nell’ambito dell'tenutasi durante il VI Meeting Internazionale del Cinema Indipendente, gli associati hanno approvato nuove modifiche allo Statuto dell’Associazione per definire con chiarezza il profilo dei Soci e la segmentazione tra questi che offre vantaggi alle Società in fase di Start-Up e alle Società dirette da giovani U35; introdurre un codice etico in 10 punti che riflette l’esigenza di una responsabilizzazione sociale da parte di chi produce contenuti e media e beneficia di fondi pubblici; dotarsi di nuovi organi, di fatto già costituendi, che permettano una maggiore partecipazione e rappresentanza delle categorie iscritte all’Associazione e delle Aree Territoriali rappresentate.A compimento di tutto ciò i Soci dell’ormai exhanno voluto anche votare una nuova denominazione associativa che rappresentasse maggiormente la realtà fondata da Martha Capello nel 2007 e costruita negli anni fino a rappresentare oggi centinaia di aziende italiane. .