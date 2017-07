ERRE - Superstiti in un mondo che finisce

"Erre" di Dario Lauritano



12/07/2017, 10:27

Chiara Di Berardino



In un mondo desolato come un campo da gioco vuoto, la vita si è ridotta a una lotta per l’esistenza dove, se si resta in vita, non si è altro che superstiti. Come Erre () e suo fratello Kappa (), unici personaggi sulla scena costretti a contare solamente l’uno sull’altro. Kappa viene ferito e il suo destino sembra segnato, ma Erre non può abbandonarlo.È l’ultima cosa che gli resta.Il dramma che si consuma è di un’intensità coinvolgente: i veri protagonisti senza nome e senza tempo sono gli affetti e i frammenti di umanità sparpagliati in un mondo irriconoscibile, eppure di una solitudine incredibilmente attuale.Il corto di Dario Lauritano percuote le corde dello spettatore con la crudezza del sangue e della disperazione, aiutato dall’ineccepibile mimica degli interpreti e dalla suggestività delle immagini, più eloquenti di qualsiasi narrazione. In un domani imprecisato e apocalittico forse le parole non serviranno più, le mazze da baseball torneranno clave e la vita si guadagnerà attimo per attimo come all’inizio di tutto.