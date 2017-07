SCONNESSI - Un film di Christian Marazziti

16/07/2017, 11:11

Simone Pinchiorri



Roma e San Martino di Castrozza (Palazzo delle Miniere e la Valle del Vanoi) sono le località delle riprese di “”, film diretto da Christian Marazziti, prodotto da Camaleo, con il sostegno di Trentino Film Commission.Nel cast Fabrizio Bentivoglio, Ricky Memphis, Carolina Crescentini, Stefano Fresi, Antonia Liskova, Eugenio Franceschini, Giulia Elettra Gorietti, Lorenzo Zurzolo, Benedetta Porcaroli, Maurizio Mattioli” è una commedia che racconta le vicende di una famiglia che, giunta in uno chalet di montagna, si trova improvvisamente “scollegata”, senza wi-fi e telefono. Dopo un primo momento di tensione e di panico, l'isolamento porterà i famigliari a riscoprire le emozioni e le sensazioni “vere”.La fotografia del film è affidata a, il montaggio a, il sonoro in presa direttae la scenografia a Simone Micheli.L'uscita in sala è prevista per il prossimo inverno.