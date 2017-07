GLI ANNI '70 AL CINEMA - Al MAXXI di Roma

Matteo Garrone



11/07/2017, 17:27

Nel 2017, l’compie quaranta anni. Per far luce sulla straordinaria stagione creativa e sulla temperie culturale in cui il visionario progetto di Renato Nicolini ebbe inizio,– il programma di eventi della Fondazione Cinema per Roma presieduta da– realizzerà tre serate di approfondimento, a cura di, dedicate al tema “”. La rassegna si terrà presso la piazza del MAXXI dal 12 al 26 luglio, ogni mercoledì alle ore 20.Il 12 luglio sarà presentato "" di Luciano D’Onofrio e Monica Affatato, documentario sulla vita e sulla figura artistica di Demetrio Stratos: la folgorante parabola del cantante degli Area – formazione di culto che con il suo carattere sperimentale ha marchiato con forza l’immaginario musicale italiano di quell’epoca – sarà ripercorsa attraverso un dibattito che vedrà protagonisti il critico Ernesto Assante, il giornalista radiofonico Fabio Luzietti e il musicista Teho Teardo.Mercoledì 19, sarà proiettato "" di Amedeo Fago. Il film ripercorre la storia del cineclub che ha saputo fondere, in un unico spazio, le esperienze cinematografiche con quelle teatrali, l’arte con l’architettura, anticipando quindi le ossessioni, tutte contemporanee, dell’interdisciplinarità e della crossmedialità. A seguire, si terrà un incontro con il regista affiancato da Paolo Luciani e Cristina Torelli, entrambi autori del documentario Ciao Renato, dedicato alla figura di Renato Nicolini.Mercoledì 26 sarà la volta di "", terzo lungometraggio di Matteo Garrone che mostra distanza e frizioni fra la Capitale degli anni settanta, vissuta attraverso gli occhi di un’attrice di teatro sperimentale, e quella indaffarata del Giubileo del 2000. Il regista di Gomorra e Il divo incontrerà il pubblico con lo sceneggiatore e regista Simone Paragnani e l’attrice Patrizia Sacchi.