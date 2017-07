TARANTA ON THE ROAD - Posticipata l'uscita in sala al 24 agosto

11/07/2017, 15:50

Posticipata l'uscita in sala al 24 agosto 2017 del film "" da Salvatore AlloccaUna band di pizzica salentina, in declino, impegnata in un fallimentare tour fra sagre, fiere e feste padronali. Due profughi tunisini, appena sbarcati casualmente insieme sulle coste pugliesi, pronti a continuare il loro disperato viaggio verso la libertà. "" mette insieme questo improbabile gruppo in un viaggio dove ognuno si troverà costretto riconsiderare se stesso e le proprie scelte di vita, soprattutto perché, tra musica, sorrisi, speranze, lacrime e rivelazioni, nulla andrà come previsto.Nel cast Nabiha Akkari, Helmi Dridi, Alessio Vassallo e Bianca Nappi.