PREMIO CHARLOT - Per la sezione cinema vince "L'Ora Legale" di Ficarra e Picone

Ficarra e Picone in "L'Ora Legale"



11/07/2017, 15:33

La giuria della ventinovesima edizione del, presieduta dal giornalista Nino Petrone, ha decretato i vincitori per la sezionedel, la kermesse organizzata e ideata da Claudio Tortora, con il sostegno della Regione Campania, del Comune di Salerno e dell’Autorità Portuale, che con vari appuntamenti si svolgerà nell’ultima settimana di luglio, fino alla serata di gala del 28 luglio, e a chiusura il 29, lo spettacolo di Alessandro Siani, "" .A vincere l’ambita statuetta in ceramica raffigurante il grande Charlie Chaplin, nelle sue indimenticabili vesti di Charlot, per la sezione, sarà il film "", diretto e interpretato da. Il prestigioso riconoscimento si va ad aggiungere ai diversi premi ricevuti in questa stagione, per questo lungometraggio che li ha consacrati definitivamente sulla scena cinematografica italiana.Quest’anno tutti i premi che saranno assegnati, verranno consegnati all’ Arena del Mare di Salerno, il 28 luglio, dalle mani di, terzultimo dei sette figli di Charlie, che tiene alta la memoria del padre e che è molto affezionato al premio, unico in Italia dedicato al grande “Monello”.Per, molto legati al premio e alla figura di Chaplin, si tratta della quarta statuetta vinta negli anni, tra cinema e televisione.