CENTRO SESTO COOP.fi - In mostra "La fabbrica della bellezza. La manifattura Ginori e il suo popolo. Video-Ritratti di Matilde Gagliardo"

Il Centro Sesto COOP.fi



11/07/2017, 14:25

Il giorno 13 luglio 2017 alle ore 18.00 sarà inaugurata la mostra “” al Centro Sesto COOP.fi, Sesto Fiorentino (Firenze), con la partecipazione dei lavoratori della Richard Ginori. All’interno della galleria dell’ingresso principale del Centro, una videoinstallazione di Matilde Gagliardo guiderà il pubblico in un percorso emotivo attraverso le immagini del ‘popolo’ della Ginori.La mostra, realizzata grazie al contributo di Unicoop Firenze e della sezione Soci Sesto-Calenzano, e che ha ricevuto anche il patrocinio della Regione Toscana, è legata e complementare a quella in corso al Museo Nazionale del Bargello, “La fabbrica della bellezza. La Manifattura Ginori e il suo popolo di statue” (Firenze, 18 maggio - 1° ottobre 2017). I ventuno Ritratti sono già esposti alla Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino, Firenze (a ciclo continuo su ventuno schermi, 14 giugno-1° ottobre 2017). I fotogrammi dai Video-Ritratti sono in mostra alla Liberia Feltrinelli, Via dei Cerretani, Firenze (“La fabbrica della bellezza. La manifattura Ginori e il suo popolo. Fotogrammi dai Video-Ritratti di Matilde Gagliardo”, 4 luglio-30 agosto 2017).Questa videoinstallazione si compone di sei monitor, disposti in un esagono, su cui scorrono a ciclo continuo, distribuiti tra i sei schermi, ventuno Ritratti in video di personaggi che incarnano l’anima pulsante della Ginori." - ha dichiarato". - ha commentato, professore ordinario di Storia dell’arte moderna." - ha dichiarato, presidente Associazione Amici di Doccia.Ritratto 128, Piero Luchi, già maestro responsabile colaggio artistico, Manifattura Richard Ginori, 2016, 10’Ritratto 130, Lorenzo Ginori Lisci, discendente di Carlo Ginori, fondatore della Manifattura di Doccia, 2016, 10’Ritratto 131, Francesca Romagnoli, apprendista area modellazione, Manifattura Richard Ginori, 2017, 10’Ritratto 132, Andrea Bonaccorso, apprendista area modellazione e Marcello Bongini, maestro responsabile modellazione e colaggio artistico, Manifattura Richard Ginori, 2017, 10’Ritratto 133, Caterina Macelloni, addetta colaggio artistico e Gabri Terrafino, responsabile colaggio artistico, Manifattura Richard Ginori, 2017, 10’Ritratto 134, Antonio Lizzo, responsabile colaggio, Manifattura Richard Ginori, 2017, 10’Ritratto 135, Ilde Lo Russo, apprendista area sviluppo decori, Manifattura Richard Ginori, 2017, 10’Ritratto 136, Paolo Pecchioli, responsabile serigrafia, Manifattura Richard Ginori, 2017, 10’Ritratto 137, Rossano Querci, addetto serigrafia, Manifattura Richard Ginori, 2017, 10’Ritratto 138, Elisa Verniani, addetta pittoria, Manifattura Richard Ginori, 2017, 10’Ritratto 139, Giancarlo Tulli, addetto pittoria, Manifattura Richard Ginori, 2017, 10’Ritratto 140, Giovanni Murtas, responsabile pittoria, Manifattura Richard Ginori, 2017, 10’Ritratto 141, Mariano D’Andrea, responsabile settore decorazione, Manifattura Richard Ginori, 2017, 10’Ritratto 142, Sonia Franchi, addetta settore decorazione, Manifattura Richard Ginori, 2017, 10’Ritratto 143, Susanna Fioravanti, responsabile filettatura e aerografo, Manifattura Richard Ginori, 2017, 10’Ritratto 145, Tersilio Fabri, maestro consulente pittoria, Manifattura Richard Ginori, 2017, 10’Ritratto 146, Andrea Biolo, responsabile magazzino bianco e stoviglieria, Manifattura Richard Ginori, 2017, 10’Ritratto 148, Marco Bondi, direttore sviluppo prodotto, Manifattura Richard Ginori, 2017, 10’Ritratto 149, Alessandro Badii, responsabile sviluppo decoro, Manifattura Richard Ginori, 2017, 10’Ritratto 150, Raffaella Ferrari, responsabile ufficio acquisti, Manifattura Richard Ginori, 2017, 10’Ritratto 151, Gianluca Forte, apprendista area manutenzione, Manifattura Richard Ginori, 2017, 10’