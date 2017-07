RASSEGNA ESTIVA UCI - Dal 13 luglio al 23 agosto

Una scena del film "Lasciati Andare"



11/07/2017, 13:46

Dal 13 luglio al 23 agosto 2017 le multisale del Circuito UCI Cinemas proporranno la, che al prezzo speciale di soli 5 euro consentirà di rivedere alcuni dei film più belli proiettati durante la scorsa stagione.UCI Bicocca (MI), UCI Campi Bisenzio (FI), UCI Montano Lucino (CO), UCI Ferrara, UCI Firenze, UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise, UCI Venezia Marcon, UCI Messina, UCI Mestre, UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri, UCI Parco Leonardo (RM), UCI Perugia, UCI Piacenza, UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma, UCI Reggio Emilia, UCI RomaEst, UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI Torino Lingotto (TO) e UCI Verona seguiranno il seguente calendario:Dal 13 al 19 luglio: Smetto quando Voglio e Lasciati Andare;Dal 20 al 26 luglio: Quello che So di Lei e Lasciami per Sempre;Dal 27 luglio al 2 agosto: Famiglia all’Improvviso e Classe Z;Dal 3 al 9 agosto: Il Permesso e La Verità vi Spiego sull’Amore;Dal 10 al 16 agosto: Fortunata e Il Segreto;Dal 17 al 23 agosto: Mal di Pietre e Sole Cuore Amore;Mentre le seguenti multisale proietteranno solo il primo titolo indicato per ogni data: UCI Alessandria, UCI Ancona, UCI Arezzo, UCI Showville Bari, UCI Bolzano, UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Cagliari, UCI Casoria (NA), UCI Catania, UCI Certosa (MI), UCI Curno (BG), UCI Fano, UCI Fiume Veneto (PN), UCI Jesi, UCI Milanofiori, UCI Palariviera, UCI Palermo, UCI Pesaro, UCI Porto Sant’Elpidio, UCI Senigallia, UCI Sinalunga e UCI Villesse (GO).