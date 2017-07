CSC - CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA - Alberto Crespi responsabile dell'ufficio stampa

Alberto Crespi



Il presidente del CSCha dichiarato:Una figura professionale, infine, in possesso di una approfondita conoscenza tanto della storia del cinema quanto della lingua inglese letta scritta e parlata, ma anche di quella indispensabile predisposizione a costruire e mantenere rapporti aperti, amichevoli, di reciproca stima con gli altri dipendenti di questa Istituzione con i quali rapportarsi per il raggiungimento degli obiettivi della sua missione lavorativa. Inclusa la competenza e l’autorevolezza per poter convocare i colleghi giornalisti alle nostre conferenze stampa, mai prima d’ora celebrate, tranne una sola e recentissima eccezione. Insomma, in un parola, in possesso di un C.V. autorevole e appropriato al prestigio e ai compiti del CSC che gestisce due importanti realtà quali la Scuola Nazionale di Cinema e la Cineteca Nazionale.Tutti requisiti che sono stati messi a confronto fra i 10 candidati accuratamente selezionati fra le 81 candidature pervenute affinché – come si dice – vincesse il/la migliore. E il migliore, a parere unanime della commissione di valutazione, è risultato il giornalista professionista Alberto Crespi – popolare conduttore e promotore di “Hollywood Party” su RAI Radio 3 e, fra tante altre sue attività, già direttore della storica rivista “Bianco e Nero” edita dal CSC – cui va il nostro più cordiale benvenuto con i migliori auguri di buon lavoro".