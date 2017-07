ISOLA DEL CINEMA - Ospiti Pierfrancesco Favino, Simone Godano e Valerio Aprea

Pierfrancesco Favino "Moglie e Marito"



11/07/2017, 13:29

Mercoledì 12 luglio 2017 serata fitta di iniziative ed incontri a, ma soprattutto di grandi ospiti: grande attesa per l’arrivo, infatti, di Pierfrancesco Favino che verrà, assieme al regista Simone Godano e all’attore Valerio Aprea, a raccontare, il film in programma all’Arena Groupama alle 21,30 per il" (2017, ’100). Commedia divertente che fa riflettere sui ruoli di genere. Andrea e sofia sono due coniugi sposati da anni con due figli che non si sopportano più. A seguito di un esperimento finito male, Sofia si ritrova nel corpo di Andrea e Andrea in quello di Sofia. Le conseguenze saranno tragicomiche.Proseguono intanto le altre iniziative de: alle 19.00 all’Arena Groupama con l’appuntamento, per la rassegna l’, con i Poeti cre-attivi, a cura di Roberto Piperno e Francesca Farina. Al Cinelab alle ore 22.00, per la rassegna Fuoco sul reale, "". Mentre allo Spazio Q8 si parte alle 19.30 con la consueta presentazione letteraria a cura di Cinema e Libri, questa sera è il turno del racconto personale del grande statista italiano in "" di Giorgio Balzoni. Alle ore 21.30 secondo appuntamento deglicon l’incontro dei registi Mary Mirka Milo e Tony Saccucci. A seguire la proiezione dei film "" di Tony Saccucci e "" di Mary Mirka Milo.