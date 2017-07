VIDEOARTEVIRALE - proietta allo Studio 38 Contemporary Art di Pistoia

Videoartevirale



11/07/2017, 11:58

La Redazione



collettivo di video artisti e filmaker fiorentini esporrà Giovedì 13 Luglio 2017 alle 21.00 presso la STUDIO 38 Contemporary Art Gallery di Pistoia. In galleria sarà visibile una selezione di opere video realizzate nel corso del 2016 e 2017 che si integreraranno con la splendida corte del palazzo, unendo suoni e suggestioni visive per gli spettatori che vedranno le opere in grande formato sulle pareti.nasce nell’ottobre 2013, nel cuore di uno dei palazzi più antichi di Pistoia, a due passi dal centro storico della città, come spazio dedicato alle nuove tendenze della pittura, scultura, grafica e fotografia di artisti della scena emergente nazionale e internazionale ai quali offrire un’opportunità di valorizzazione, con sguardo attento anche agli artisti che hanno caratterizzato la scena artistica di Pistoia.è una galleria dinamica che si propone di realizzare eventi culturali e live performance dedicati anche alla letteratura, musica e cinema, al fine di stimolare l’incontro e la comunicazione fra differenti ambiti artistici, e di contribuire alla crescita della conoscenza artistica e culturale della città in cui vive. E’ luogo dove l’incontro fra idee, creatività, linguaggi, voci ed espressione apre a nuovi orizzonti.Ilnasce sulle colline di Bagno a Ripoli (Firenze) alla fine del 2015 ed è composto da(fotografo/regista).(montatore/regista) e(musica elettronica/sound design). Il Collettivo lavora sulla contaminazione dei linguaggi audiovisivi, tra documentario, video arte e videoclip. La maggior parte delle produzioni diusano principalmente il linguaggio non verbale e basi musicali elettroniche composte direttamente sulle immagini. Di recente il gruppo si sta concentrando sul recupero e il rimontaggio di materiale di archivio usando la tecnica del "mash - up" e sta sviluppando idee su film basati sui paesaggi sonori.Fonti di ispirazione dei tre video maker sono specialmente il cinema delle avanguardie, il documentario di creazione e la video arte legata ad una documentazione poetica/politica della realtà.