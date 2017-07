FIGLI DI MARIA - Il 12 luglio in seconda serata su Rai Storia

11/07/2017, 11:54

Uno dei periodi più drammatici della storia dell’umanità, raccontato dalle persone che hanno visto morire padri, figli, bambini e ragazzi strappati prematuramente alla vita. La Grande Guerra sul fronte italiano orientale è al centro del docufilm “” - in onda mercoledì 12 luglio 2017 alle 22.40 su Rai Storia – realizzato con immagini di repertorio, interviste filmate e ricostruzioni cinematografiche.Tra i molti testimoni, Grazia, la nipote di Maria Bergamas, madre putativa di tutti i ragazzi caduti in battaglia e mai più restituiti alle famiglie d’origine; Paolo, il cui nonno militare affetto da colera giocava a carte e beveva vino mentre a pochi passi imperversavano gli scoppi delle bombe; Maria Grazia, figlia di una donna che, appena bambina, lavava i panni sporchi di sangue dei soldati al fronte. La vicenda principale in questo coro di voci riguarda proprio il Milite Ignoto, per convenzione Antonio Bergamas, diventato simbolo di libertà e di struggimento al tempo stesso, uno dei tanti martiri della guerra. Il documentario ripercorre la commovente traslazione della salma, fino all’ultima destinazione, l’Altare della Patria a Roma, attraverso immagini di repertorio tratte dal film “Gloria” del 1921.