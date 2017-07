PREMIO MIA EDI VISIONARY AWARD - Gli effetti migliori

11/07/2017, 08:30

Presentata a Roma la prima edizione del: un riconoscimento promosso dain collaborazione con il MIA. Il Visionary Award sarà assegnato al progetto che si contraddistinguerà per capacità innovativa nella narrazione attraverso un utilizzo eccellente degli effetti visivi nel corso della manifestazione, in programmaEDI, la principale società italiana di post produzione ed effetti visivi per il cinema e la pubblicità, finanzia il MIA EDI Visionary Award con un contributo di 15 mila euro in servizi di post produzione ed effetti visivi per il progetto internazionale vincente. I progetti che possono essere candidati sono lungometraggi, serie tv o documentari in stadio di sviluppo avanzato, tra quelli selezionati da MIA CINEMA, MIA TV e MIA DOC.Dice, socio fondatore di EDI Effetti Digitali Italiani : “Siamo onorati di inaugurare questo premio in collaborazione con il MIA, uno dei più importanti mercatI internazionale nel settore dell’audiovisivo. Questo riconoscimento è per noi soprattutto un'opportunità per poter valorizzare e stimolare autori e produttori che, anche al di fuori della produzione mainstream, concepiscono l’uso degli effetti visivi quale strumento fondamentale di espressione e narrazione”.