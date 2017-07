CARBONIA FILM FESTIVAL - Ospite il premio Oscar László Nemes

László Nemes



11/07/2017, 08:25

ha annunciato la presenza all'evento “” del regista ungherese, premio Oscar al Miglior Film Straniero 2015 per la sua opera prima “”. La nuova iniziativa targata Carbonia Film Festival porterà a Cagliari e Carboniaalcuni fra i registi internazionali più significativi del cinema contemporaneo per proiezioni e iniziative aperte al pubblico.è il regista di “Il figlio di Saul”, suo primo lungometraggio con cui ha vinto il premio Oscar al Miglior Film Straniero nel 2015, il Grand Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes 2015 e il Golden Globe al Miglior Film Straniero 2015. Grazie anche alla trionfale accoglienza di pubblico e critica,si è segnalato da subito a livello mondiale come uno dei più importanti autori della sua generazione, ed è attualmente impegnato nella lavorazione della sua opera seconda “”.dichiara il direttore artisticoIl regista ungherese è il primo ospite internazionale confermato a partecipare all'evento Carbonia Film Festival presenta How to Film the World, quattro giorni di incontri, proiezioni e dibattiti aperti al pubblico che si terrà a Cagliari e Carbonia dal 12 al 15 ottobre 2017. Nemes introdurrà la proiezione de “Il figlio di Saul” e sarà protagonista di una Masterclass aperta al pubblico alla quale parteciperanno anche 20 studenti, studiosi, critici, filmmaker e operatori culturali under 30 provenienti da tutta Italia, selezionati attraverso il Bando Programma Cinema Giovani.Sede della Masterclass sarà la Fabbrica del Cinema, progetto promosso dalla Società Umanitaria e dal Centro Servizi Culturali di Carbonia, che mette al centro la formazione dei giovani alla memoria storica e alla valorizzazione del patrimonio audiovisivo del territorio e, contemporaneamente, l’educazione alle nuove forme cinematografiche, sia documentarie che di finzione.