13 ANNI DI RAI – I GRANDI MAESTRI - LA TV APRE LE PORTE AL CINEMA - Il 12 luglio su Rai Premium

"La Strategia del Ragno" di Bernardo Bertolucci



10/07/2017, 17:27

Mercoledì 12 luglio, alle 23.15, perUna delle novità della Rai degli anni 60 /70, la Rai della illuminata dirigenza di, e' l'apertura ai grandi maestri del Cinema .Si producono Film per il Cinema che poi arrivano in televisione: ad aprire questo filone sono Federico Fellini con I CLOWN (1970) e Bernardo Bertolucci con LA STRATEGIA DEL RAGNO (1970). Dall'altro Bernabei ed i grandi collaboratori a cui si era affiancato, come Paolo Valmarana, Fabiano Fabiani, Emmanuele Milano .... riescono a convincere i grandi maestri del Cinema della valenza non di serie B del mezzo televisivo. Uno dei primi a sposare l'idea che la TV possa essere un mezzo espressivo con grande valenza pedagogica e' Roberto Rossellini che firma per la Rai sceneggiati e film in due puntate: GLI ATTI DEGLI APOSTOLI, SOCRATE, CARTESIUS, fino ad AGOSTINO D'IPPONA, tutte opere con una forte impronta didattica. E poi, a seguire.... PASOLINI, ZEFFIRELLI, I TAVIANI, e tanti altri .....il piccolo miracolo e' compiuto., tutti i mercoledì alle ore 23 circa dal 17 maggio al 19 luglio 2017. Un programma ideato e diretto da Giovanna Ventura per Rai Premium