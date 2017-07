UNIVISION DAYS - Dll'11 luglio aa L’Isola del Cinema di Roma

L'Isola del Cinema di Roma



10/07/2017, 17:23

Partono, all’interno degli appuntamenti de, gli(Isola Tiberina, Piazza San Bartolomeo all’isola - Roma): un appuntamento promosso da Univideo e dedicato ad offrire al grande pubblico un’occasione di incontro culturale sul mondo dell’Home Entertaiment. Dall’11 agosto, quindi, un fitto calendario di appuntamenti che si aprono con un focus sulla campagna "", promossa da ANICA, FAPAV, MPA e UNIVIDEO. Alle 21.30 presso lo Spazio Q8 Giorgio Ginori, fondatore e direttore artistico dell’Isola del Cinema e Paolo Masini, Consigliere del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, apriranno le danze di questo momento di incontro mediato dal regista e critico Marco Spagnoli che prevede gli interventi di Federico Bagnoli Rossi, Segretario Generale FAPAV, Angela Benintende, Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali MIBACT, Alessandro Caccamo, Vice Presidente UNIVIDEO e AD 20th Century Fox HE, Francesca Cima, Presidente Produttori ANICA e Produttore Indigo Film, Gianluca Guzzo, Fondatore e AD MYmovies.it, Luciana Migliavacca, Vice Presidente UNIVIDEO e Presidente Mustang Ent. Concluderà l’incontro Paolo Marzano, Presidente Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d’Autore del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo.A seguire la proiezione della versione restaurata de "" (1966) di Gillo Pontecorvo.Saranno presenti i protagonisti degli spot della campagna e gli studenti dei master del LUISS Creative Business Center.L’appuntamento sarà preceduto alle ore 20.00 da un Aperitivo di benvenuto presso il Cafè Renault.Gli appuntamenti proseguono mercoledì 12 alle 21.30 con la Serata Istituto Luce Cinecittà, che prevede un incontro con i registi Mary Mirka Milo e Tony Saccucci e a seguire le proiezioni di due dei loro film: "" di Tony Saccucci e "" di Mary Mirka Milo.Si prosegue sabato 15 con la "". Appuntamento per tutti, grandi e piccoli, alle ore 21.30 per la proiezione di "" - USA, 2016, con la presentazione di contenuti speciali, e a seguire di "" di Kenneth Branagh - USA, 2015.Gli altri appuntamenti in programma fino alla fine di luglio sono:Mercoledì 26 luglio alle 21.30 la serata al femminile con, in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana, avremo la presenza di esponenti del mondo scientifico che introdurranno la proiezione del film "" di Theodore Melfi - USA, 2016.Giovedì 27 luglio alle 21.30 per la serata "" verrà proiettato "" di Danny Boyle - Uk, 2017. Introduce la serata il giornalista Oscar Cosulich.