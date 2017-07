FESTIVAL DI SPELLO - Tra libertà e diversità

Alessandro Sperduti



Il “Festival del Cinema di Spello ed i Borghi Umbri” si prepara per stupire anche una volta il pubblico. Chi pensava di dover aspettare il prossimo febbraio per farsi incantare ancora una volta dalle pellicole che, puntualmente ogni anno la kermesse voluta dall’Associazione culturale di promozione sociale “Aurora” regala agli amanti del grande schermo, può gioire.Il Festival, infatti, sta per tornare con una due giorni che lo vedrà grande protagonista del Paiper, l’evento dedicato ai ruggenti anni ’60 e ’70 che si terrà da venerdì 14 a domenica 16 luglio a Foligno. Tra le new entry di questa edizione della kermesse consacrata ai figli dei fiori e delle stelle ci sarà il “drive in”, una doppia serata di cinema all’aperto a cui farà da sfondo la splendida location di piazza San Domenico. Sarà lì che troveranno posto le auto d’epoca da cui il pubblico potrà godersi lo spettacolo.Un’iniziativa a cui il Festival guidato danon poteva di certo far mancare il proprio supporto, vista l’ormai consolidata esperienza nella promozione e diffusione della cultura cinematografica. Film documentari, ma non solo. Il Festival del cinema di Spello ha infatti deciso di omaggiare il Paiper con la presenza del proprio padrino, il giovanissimo e talentuoso attore, Alessandro Sperduti, noto al grande pubblico anche per aver vestito recentemente i panni di Piero de' Medici, al fianco di Dustin Hoffman e Richard Madden, nella serie televisiva di grande successo “Medici: Masters of Florence” andata in onda lo scorso autunno su Rai 1. Sperduti sarà a Foligno venerdì 14 luglio.L’appuntamento è alle 21 in piazza San Domenico quando, insieme a Simona Fiordi, l’attore incontrerà il pubblico e presenterà il film documentario “Nessuno ci può giudicare” di Steve Della Casa. Si tratta di una pellicola che - proprio in tema con il Paiper - racconta l’evoluzione del fenomeno della canzone italiana dal dopoguerra agli anni del boom economico. Sabato 15 luglio, invece, sarà la volta di un altro grande tuffo nel passato ed in particolare ai primissimi anni ’60. La compagnia sarà quella di Vittorio Gassman. Attraverso il programma “La valigia dei sogni” sarà possibile, infatti, ripercorrere le strade percorse dalla Lancia Aurelia che proprio Gassman guidava nel film “Il sorpasso” di Dino Risi.L’appuntamento come sempre è alle 21. Ad anticipare la proiezione del documentario sarà la presentazione del libro di“La tv prima e dopo il carosello”. Conduttore d’eccezione, ideatore del programma “La valigia dei sogni” su La7 e redattore storico del programma radiofonico “Hollywood Party” di Radio Rai3.