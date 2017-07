THY FATHER’S CHAIR - Vince l'Euganea Film Festival ed esce in sala

Una scena di "La Poltrona del Padre (Thy Father's Chair)"



10/07/2017, 16:37

" di Antonio Tibaldi e Àlex Lora, prodotto da Enrica Capra per GraffitiDoc con No Permits Produktion, ha vinto il concorso internazionale di documentario alla 16esima edizione di "". Il premio, una scultura dell’artista Domenico Travaglia, è stato consegnato alla produttrice Enrica Capra durante la cerimonia conclusiva che si è svolta ieri 9 luglio nel suggestivo Castello di Monselice .Protagonisti del film sono i due anziani fratelli gemelli Abraham e Shraga, ebrei ortodossi, che conducono un’esistenza appartata nella loro casa di proprietà a Brooklyn. Non buttano via nulla da quando i loro genitori sono morti: parassiti e ogni sorta di oggetti si accumulano da allora ogni giorno. Fino a quando l’inquilino del piano superiore, furioso, minaccia di non pagare più l’affitto e i due fratelli dovranno affrontare la violazione della loro privacy aprendo le porte a degli sconosciuti in tute ermetiche di un’impresa specializzata di pulizie. Come reagiranno?Il film è firmato dal pluripremiato regista e sceneggiatore italo-australiano Antonio Tibaldi al suo quinto lungometraggio, e dal giovane talento spagnolo Àlex Lora, corteggiato da Festival come il Sundance e la Berlinale, tre volte finalista per l’Oscar- Student Adademy Awards, vincitore del premio Gaudì ed ex-studente dello stesso Tibaldi.Presentato in anteprima mondiale all’IDFA, Thy Father’s Chair è stato selezionato in alcuni tra i maggiori festival internazionali dedicati al Cinema del Reale (True/False Film Festival, Thessaloniki Documentary Festival, DocumentaMadrid) ottenendo il successo di pubblico e critica.Dopo essere stato acclamato al Biografim di Bologna e al Filmmakers di Milano nel 2016, il film arriverà nelle sale italiane in autunno distribuito da Lab 80 film.Per quest’ultima edizione del festival veneto, particolarmente sentita è la motivazione della giuria composta dai registi Caterina Carone, Marco Zuin, Nicola Moruzzi che ha premiato Thy Father’s Chair tra le undici opere in concorso: “