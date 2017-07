IL FUTURO DI MILANO - I vincitori del contest filmico

"Tutti gli Altri Colori" di Riccardo Petrillo e Susanna Rizzi



10/07/2017, 12:07

Proclamati i vincitori del contest filmico "" realizzato da Fondazione Ente dello Spettacolo per Giardini d'Inverno e promosso da China Investment S.r.l.Ai giovani filmaker è stato chiesto di raccontare i cambiamenti della metropoli milanese e di immaginare la città tra 20 anni valorizzando i luoghi in cui la trasformazione è più evidente. Ed è stato chiesto loro di farlo nel modo più congeniale ai ragazzi, ossia attraverso un video della durata compresa tra i 30 e i 90 secondi. Ciascun video ha dovuto mettere in evidenza: innovazione, cambiamento architettonico, sociale e urbano; rispetto per la tradizione e per il passato; solidarietà. Il tutto rappresentato con tono realistico, emozionale e futuristico.Tra i numerosi cortometraggi raccolti tramite la piattaforma Zooppa, ne sono stati selezionati 19 e tra questi, la giuria presieduta dall'attrice e regista Maria Grazia Cucinotta, dal regista e sceneggiatore Mimmo Calopresti, dal sociologo Aldo Bonomi, da mons. Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, da Marina Sanna, caporedattore della "Rivista del Cinematografo", e da Francesca Cassani, responsabile comunicazione di Giardini d'Inverno, ha scelto i tre vincitori:Ai vincitori va un premio in denaro di 3000, 2000 e 1000 euro e saranno invitati a Venezia a presentare il loro lavoro nello spazio di Fondazione Ente dello Spettacolo, nel corso di un evento collaterale nei giorni della 74. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. In questa occasione sarà anche presentato il Corto collettivo realizzato dagli studenti della Scuola Civica di Cinema Luchino Visconti di Milano con i migliori corti selezionati tra tutte le opere inviate nell'ambito del concorso.: "." Bonomi riallacciandosi al tema del futuro, visto come dimensione dell'oggi, del tempo in cui viviamo, ha parlato di dittatura del presente: "".: "".: "".Gli altri video in classifica:- Il DNA del futuro;- Gli occhi del futuro;- Il futuro non è un sogno;- Palestra popolare;- Colora Milano;- The right place to be;- Piacere Milano;- Ciao.commenta così l'intera iniziativa: ""." – spiega, Direttore Generale di China Investment, società di sviluppo immobiliare impegnata nella realizzazione dei Giardini d'Inverno - "".Fondazione Ente dello Spettacolo e la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Milano hanno siglato un accordo che ha permesso alla scuola di creare una master-class dal titolo "" a cui saranno invitati tutti gli studenti diplomati a luglio. Verrà selezionato un gruppo di 4 studenti (1 regia, 2 montaggio, 1 fonico) che lavoreranno sotto la supervisione di un docente e il percorso didattico vedrà alcuni momenti formativi, un incontro con Maria Grazia Cucinotta e un incontro con un docente di color e di mix audio. Ai ragazzi il compito di realizzare il "" con i migliori video selezionati tra tutte le opere inviate nell'ambito del concorso.supervisionerà la regia eil montaggio del video finale.