OVOSODO - A Livorno sei giorni di eventi per i 20 anni

10/07/2017, 11:54

Sei giorni di proiezioni, incontri, itinerari, contest e stelle del cinema per un compleanno che coinvolge l’intera città e lo spirito di un territorio nei film di Paolo Virzì. Tutto a ingresso gratuito, sulla Falsa Braga della Fortezza Nuova, in un villaggio attrezzato con spazio ristoro, street food, bar e area cinemaLa vita è dolce, crudele, ridicola: lo è oggi come vent’anni fa, quando Livorno rilanciò se stessa grazie a un film che ha fatto breccia in più generazioni, raccontando una storia capace come poche di entrare nello spirito di un luogo e, allo stesso tempo, di uscire dalla dimensione locale.E allora, nel cuore dell’estate livornese, l’Associazione culturale The Cage, in collaborazione con la società di produzione cinematografica Motorino Amaranto, organizza una settimana di festeggiamenti, tutti a ingresso gratuito, per celebrare il ventennale di "", celebre film diuscito nel 1997. Un’opera di straordinario successo, che ha messo d’accordo pubblico e critica. Un film che ha riallacciato l’intenso legame di questo territorio con il mondo del cinema, segnando l’inizio di una vera e propria rinascita culturale di Livorno. Vent’anni di Ovosodo è un anniversario emozionante che abbraccia l’intera città, una Livorno che festeggia se stessa, le proprie conquiste, i propri talenti, a partire da un allora quasi esordiente Paolo Virzì, oggi regista riconosciuto a livello internazionale. Una Livorno d’autore si apre al mondo con un evento che racconta i luoghi e le atmosfere dei film che l’hanno resa celebre.L’appuntamento è in Fortezza Nuova, sulla Falsa Braga, dal 18 al 23 luglio: sei giorni di proiezioni, incontri, itinerari, contest e stelle del cinema, dentro un villaggio open air e attrezzato con spazio ristoro, street food, bar e area cinema.Area Cinema. Suggestivo teatro della prima volta del Piero “Ovosodo” Mansani, il “Pratone” della Fortezza Nuova, istituzionalmente noto come La Falsa Braga, ospiterà la rassegna dedicata ai film di Paolo Virzì girati a Livorno e dintorni, e, a seguire, incontri con attori, maestranze a altri ospiti a tema. I film in programmazione: martedì 18 luglio, Ovosodo (1997); mercoledì 19 luglio, La bella vita (1994); giovedì 20 luglio, Baci e abbracci (1999); venerdì 21 luglio, L’uomo che aveva picchiato la testa (2009); sabato 22 luglio, La prima cosa bella (2010); domenica 23 luglio, replica di Ovosodo (1997).Area ristoro, relax e… la birra “Ovosodo”. Cibo di strada, birre artigianali e internazionali, caffè e altra gastronomia di qualità, tavoli, sdraio per rilassarsi, mangiare qualcosa, fare due chiacchiere nel “Pratone” prima, dopo e durante le proiezioni. Per la speciale occasione, il Piccolo Birrificio Clandestino (birrificio artigianale livornese) produrrà un’eccezionale birra commemorativa che porterà il nome “Ovosodo” e sarà servita all’interno del villaggio che ospiterà la manifestazione.Itinerari: Sulle tracce di Ovosodo. Itinerari tematici a piedi, in bus (con il City Sightseeing scoperto) e in battello alla scoperta dei luoghi dei film di Paolo Virzì, a cura della cooperativa di servizi culturali Itinera. I percorsi avranno come luogo di partenza l’area intorno alla Fortezza Nuova (lato Scali delle Cantine). È possibile prenotare i tour sul circuito Booking Show (www.bookingshow.it).Percorso n.1, a piedi (2 ore): La Venezia – partenza da p.zza della Repubblica.Percorso n.2, in bus scoperto (2 ore): alla scoperta della Livorno di Paolo Virzì. Partenza da p.zza della Repubblica e via a bordo del City Sightseeing per attraversare i luoghi significativi di Livorno che Virzì ha scelto come location dei suoi film ambientati in città. A bordo, uno degli artisti del cast insieme a una guida racconteranno la città mescolando aneddoti legato al film alla storia della città. Le tappe comprenderanno: Villa Fabbricotti, la Raffineria Eni, La Guglia, via Magenta e Liceo Classico, viale Italia e Bagni Pancaldi.Percorso n.3, in battello (2 ore): alla scoperta della Livorno di Paolo Virzì. A bordo del Marco Polo, oltre alla guida, sarà presente uno dei protagonisti dei film di Paolo Virzì, per scoprire Livorno da una prospettiva insolita e ancora più suggestiva.Il contest fotografico: #OVOSODO20. Il contest #OVOSODO20 viaggerà su Instagram, in collaborazione con @igerslivorno, e durante tutta la durata della manifestazione sfiderà la città a colpi di scatti fotografici. Amici, coppie, famiglie, tutti sono chiamati a fotografarsi reinterpretando una scena del film Ovosodo. Cosa scattare e quando: le foto dovranno essere scattate nella settimana della manifestazione e appartenere a chi le scatta; potranno raffigurare scene del film “labronicamente” reinterpretate oppure dovranno raccontare il quartiere Benci Centro, meglio conosciuto come Ovosodo. Tag: I tag da utilizzare per partecipare ed essere selezionati dalla giuria dovranno essere #OVOSODO20 #IGERSLIVORNO e #ILTIRRENO. I premi: cena per 2 da Borgo Burger e permanente esposizione della foto nel locale.