BOX OFFICE - "Spider-Man: Homecoming" è l'asso piglia tutto

10/07/2017, 10:42

Antonio Capellupo



L'Uomo Ragno vola in cima alla Top10 e sbaraglia il botteghino.Dal 3 al 9 luglio "" di Jon Watts ha totalizzato € 2.653.434 grazie a 370.996 fan dell'eroe Marvel.Secondo posto per "" di Michael Bay, che aggiunge altri € 635.952 al suo totale con 100.025 accessi in sala.Chiude il podio "" di Paul Currie, che ha incassato € 308.159 con 50.116 presenze.Questa la Top10 completa secondo dati Cinetel:1 SPIDER-MAN: HOMECOMING - € 2.653.434 - 370.9962 TRANSFORMERS - L'ULTIMO CAVALIERE - € 635.952 - 100.0253 2:22 IL DESTINO E' GIA' SCRITTO - € 308.159 - 50.1164 LA MUMMIA - € 194.257 - 30.3405 PIRATI DEI CARAIBI - LA VENDETTA DI SALAZAR - € 166.050 - 24.6096 BEDEVIL - NON INSTALLARLA - € 134.632 - 21.4497 CIVILTA' PERDUTA - € 105.323 - 17.2858 WONDER WOMAN - € 105.194 - 21.7019 SHIN GODZILLA - € 95.026 - 9.77710 NERVE - € 73.388 - 11.529