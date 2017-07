SOLE LUNA DOC FILM FESTIVAL XII - I vincitori

Il Sole Luna Festival a Palermo



09/07/2017, 21:00

Ecco, dunque, il verdetto della Giuria Internazionale, riunitasi a Palermo, presieduta dal regista e produttore Gianni Massironi, e composta dalla regista iraniana Firouzeh Khosrovani, dal regista, attore e fondatore del festival Asiatica di Roma Italo Spinelli, dallo sceneggiatore premio Oscar Mark Peploe e dall’antropologo dell’Università di Milano Bicocca Vincenzo Matera.La giuria ha scelto qualedella XII edizione del festival l’opera svedese "" di Nima Sarvestani.Questa la motivazione: “Il film esprime in maniera esemplare la complessità di costruire ponti fra radicamenti culturali differenti. Anche quando tutto lascia presagire la possibilità per la protagonista di affrancarsi dai legami primordiali, familiari e religiosi, riemerge la forza dell’appartenenza”.Al premio si sono aggiunte anchei, conferite sempre dalla Giuria internazionale: la Migliore regia è stata assegnata al film israeliano "" di Tomer Heymann e Barak Heymann.“L’immaginazione antropologica" - scrive la Giuria - "è la capacità di collegare una vicenda individuale a tematiche più ampie. Racconta con abilità complesse questioni identitarie, religiose e familiari. Nella vita del protagonista una comunità molto tradizionale è spinta a ripensarsi criticamente”.Migliore fotografia al film lituano "" di Linas Mikuta.“Una fotografia, poetica e misteriosa, evoca il modo inusuale con cui il soggetto interagisce con l’ambiente. Mostra in modo nitido e abbagliante la natura matrigna, indifferente per quello che succede agli animali così come a un padre e un figlio. Riflette e amplifica una sensibilità resa più acuta dalla disabilità del protagonista”.Miglior montaggio al film norvegese "" di Egil Haskjold Larsen.“L’accurata presentazione della dimensione temporale che traspare dallo sguardo della piccola protagonista durante la lunga odissea per arrivare in Svezia, consente allo spettatore un’efficace immedesimazione nel dramma dei migranti, viaggiatori forzati della nostra contemporaneità”.La menzione che completa la cinquina, quella per il documentario più innovativo, è stata conferita al film belga "", di Olivier Jourdain.“Il film affronta, con sorprendente naturalezza, un tema sensibile, quello del piacere femminile. Utilizzando un linguaggio gioioso e popolare, ci spinge a interrogarci sull’argomento in modo non banale”.I membri dellaper la sezionedella XII edizione del(Liceo Scientifico Albert Einstein, Liceo Scientifico Benedetto Croce, Liceo Linguistico Ninni Cassarà, Palermo), all’unanimità, hanno decretato vincitori, ex aequo: "" di Nima Sarvestani e "" di Massimo Ferrari, con le seguenti motivazioni." di Nima Sarvestani: "Per la chiara testimonianza che il documentario offre della condizione femminile nei paesi in cui domina una visione fondamentalista dell’Islam. Per la superba capacità del regista di raccontare la storia delle protagoniste entrando nella loro dimensione più intima, mostrando piccoli momenti della loro vita quotidiana densi di significato esistenziale e culturale. Per la splendida sceneggiatura e l’efficace montaggio attraverso i quali si crea una forte empatia tra le protagoniste del film e gli spettatori. Per la capacità di raccontare in modo coinvolgente e sotto prospettive culturali diverse il modo di vivere delle donne afghane e occidentali, permettendo allo spettatore di interrogarsi su cosa sia davvero la diversità culturale. Per la travolgente tenacia con cui conduce gli spettatori alla scoperta del destino delle due protagoniste. Per la potenza narrativa del messaggio con il quale si racconta agli spettatori un esempio di coraggiosa lotta per la libertà e l'affermazione dei diritti delle donne"." di Massimo Ferrari: "Per la capacità di raccontare, sotto prospettive diverse, l'accoglienza dei migranti, mettendo in luce l'impegno di coloro che, lavorando quotidianamente in modo assiduo e disinteressato, consentono ad altri esseri umani che hanno dovuto lasciare il loro paese di origine, di ricostruirsi una vita degna di essere vissuta all'interno della società italiana; per la capacità di trasmettere un messaggio di accoglienza che promuove l'ospitalità dello "straniero" in un’ottica non di paura o rancore ma di fiducia e speranza. Per il messaggio di apertura delicatamente consegnato agli spettatori, invitandoli anon lasciarsi condizionare da stereotipi tanto ottusi quanto letali. Per il montaggio nitido e cristallino che supporta la narrazione di storie vere in maniera diretta ed autentica".La Giuria speciale “” per la sezione Corti delXII edizione, dopo una attenta valutazione, è giunta alla selezione della seguente rosa di documentari: “”, “”, “”.Prendendo in considerazione i criteri relativi al tema, alla regia, alla fotografia, alle musiche e al montaggio, ha decretato vincitore Alan, di Mohammad Jouri, con la seguente motivazione: "per il tema trattato: la determinazione del giovane protagonista rispetto alle avversità della vita e del contesto in cui vive, per la regia e il montaggio che conferiscono alla vicenda narrata uno sviluppo fluido e coerente, per l’efficacia della fotografia, rispetto al tema e al contesto e per la creatività delle musiche suonate dallo stesso protagonista".Ilè stato assegnato al film tedesco "", di Eli Roland Sachs. “Uno dei principali scopi dell’associazione Sole Luna-Un ponte tra le culture" – recita la motivazione – "è quello di stimolare una riflessione sulla società che ci circonda con particolare attenzione alle giovani generazioni. Per questa ragione, il nostro Premio va a Brother Jacob, un film che racconta con armonia e sincerità una storia più che mai attuale e di solitudine, la difficile conversione all’Islam di Jacob, i suoi ripensamenti e i suoi continui tentativi di affrontare la propria fragilità. Il film è un gesto d’amore del fratello Eli e diventa una strada, un ponte traghettatore capace di far emergere il dramma intimo di Jacob, che finalmente inizia un’autoanalisi formativa e costruttiva".Ilche ha assistito ai documentari in concorso è stato assegnato al film belga "" di Olivier Jourdain.