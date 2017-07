ISOLE DI LUNGA VITA - In seconda serata l'8 luglio su Tv2000

Il docufilm "Isole di Lunga Vita"



08/07/2017, 11:22

Sabato 8 luglio 2017 alle 22.45 su Tv2000 sarà trasmesso il docufilm “” diPerle che nascondono il loro segreto più prezioso: quello della longevità. In Sardegna, si nascondono tra l’Ogliastra e la Barbagia. Sei piccoli comuni dove vivono il 500 % in più di centenari rispetto alla media di Sardegna e Italia. Nel mondo, luoghi così si contano sulle dita di una mano. Isole… di lunga vita. A certificarlo è il team di medici e studiosi dell’Osservatorio sulla Longevità Sardinia Blue zone. Un fenomeno che, scopriremo, accade in un paese e non in quello subito confinante a pochi chilometri di distanza. Ma come è possibile? TV2000 si è messa in viaggio scoprendo luoghi unici per incontrare centenari che non utilizzano apparecchi acustici nè occhiali da vista, novantaquattrenni al lavoro nei campi, sorelle di 102 e 97 anni, anch’esse figlie di centenari. Per conoscere le loro storie e capire come hanno vissuto la loro lunga esistenza. Qual è stata la loro alimentazione, il loro stile di vita? Incontrare i medici e studiosi che, da anni, li stanno osservando. E capire così, se davvero esiste, qual è il segreto della longevità.