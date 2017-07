IL MIRACOLO - Inizio riprese per la serie di Niccolò Ammaniti

Lucio Pellegrini e Niccolò Ammaniti



Sono partite a Roma le riprese de "" di, uno degli scrittori italiani più tradotti all’estero. Una serie originale Sky in otto episodi prodotta da Mario Gianani e Lorenzo Mieli per Wildside, in co-produzione con Arte e Kwaï.Il distributore internazionale è FremantleMedia International.sarà lo showrunner della serie di cui firma la sceneggiatura con Francesca Manieri, Francesca Marciano e Stefano Bises e la regia conNel cast "" (I Vicerè, Fai bei sogni, 1992, 1993, In Treatment),(La solitudine dei numeri primi, Hungry Hearts, Perfetti Sconosciuti, In Treatment, I fantasmi di Ismaele),(La tregua, Un amore, Il passato è una terra straniera, Qualunquemente, Prima che la notte),(La pazza gioia, Il rosso e il blu) e(Io e te, 1992, 1993)." andrà in onda su Sky Atlantic nel 2018.