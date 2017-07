ORTIGIA FILM FESTIVAL - Il programma della IX edizione

Lisa Romano, Francesco Italia e Alessandra Marini



07/07/2017, 13:50

Torna dal 15 al 22 luglio 2017 l’, giunto alla sua IX edizione. La kermesse cinematografica della città di Siracusa è dedicata alle opere prime e seconde del cinema italiano, ai documentari e ai cortometraggi italiani e internazionali. Tanti gli ospiti che, come ogni anno, si daranno appuntamento nella splendida cornice di Siracusa. Madrina del Festival la promettente, nota al grande pubblico per la sua interpretazione nella serie "".Si parte il 15 luglio con "" di Annarita Zambrano, in anteprima siciliana. Il film apre il. Già presentato al Festival di Cannes 2017 nella sezione Un Certain Regard, affronta il tema del terrorismo attraverso una chiave di lettura intima e inedita. Il 16 luglio sarà la volta de "", debutto molto apprezzato dalla critica, presentato in sala dal regista Andrea De Sica. Il 17 luglio verrà proiettato "" opera prima di Michele Vannucci con in sala gli interpreti Mirko Frezza e Milena Mancini. Il 18 luglio sarà la volta de "", secondo lungometraggio per Fabio Mollo; a presentarlo al pubblico del festival il regista insieme alla sceneggiatrice Josella Porto e alla protagonista Isabella Ragonese, che riceverà per l’occasione il. Il 19 luglio sarà proiettato "" l’opera seconda di Alessandro Aronadio: in sala il regista e Andrea Purgatori nell’inedita veste di interprete. Sempre da Cannes 2017, arriva il 20 luglio anche "", alla presenza dei registi Fabio Grassadonia e Antonio Piazza.Il 21 luglio chiuderà la sezione lungometraggi, in anteprima siciliana, "" di Salvatore Allocca che incontrerà il pubblico insieme al protagonista Alessio Vassallo.Sarà per lo più “” la vetrina deicon "" di Paul Dugdale, "" di Raoul Peck, "" di Steve Della Casa e Chiara Ronchini, "" di Giorgio Verdelli, "" di Ruben Monterosso e Federico Savonitto, "" di Raffaele Passerini e "" di Antonio Martino. Proiezione speciale per "" di Marco Spagnoli, che lo presenterà il 21 luglio prima dell’uscita cinematografica fissata per il 25 luglio.Molti iscelti tra i tantissimi giunti al Festival da numerosi paesi del mondo. Tra tutti guiderà i corti in concorso l’anteprima mondiale di "" di Francesco Cannavà ambientato nel polo petrolchimico più grande d’Europa che si trova ad Augusta vicino a Siracusa. Qui il tasso di mortalità per tumori è superiore al 30%. Unica voce a sostegno delle famiglie è quella del parroco che denuncia ciò che sta accadendo diventando un punto di riferimento per quanti vivono in quell’area inquinata." è il tema di molti dei film presenti quest’anno al Festival: dal terrorismo alla mafia, dagli immigrati al diritto di paternità, dalla ribellione adolescenziale fino a quella contro lo stato connivente.Giurie di prestigiosi professionisti valuteranno i film di questa IX edizione di. Fabio Ferzetti in qualità di Presidente della Giuria del Concorso lungometraggi, insieme a Maria Sole Tognazzi e a Marco Giallini saranno chiamati a valutare le opere presenti. Di Maria Sole Tognazzi e Marco Giallini saranno inoltre proiettati Viaggio sola e Tutta colpa di Freud. A comporre la Giuria dei corti sono invece Andrea Sartoretti (presidente) che presenterà il suo corto Armando, la costumista Isabella Rizza e la produttrice Simonetta Amenta.Tra i giurati del festival anche il pubblico di Ortigia che assegnerà, tramite votazione: il premio Miglior Film e Miglior Corto.Il Festival ha il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – MiBACT e ed è realizzato nell’ambito del Programma Sensi Contemporanei Cinema, “Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo – Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo”, “Sicilia Filmcommission” con il patrocinio del Comune di Siracusa.