MIDNIGHT FACTORY – Dal 10 luglio l'horror di qualità su Rai4

Il cast di "Kiss of the Damned"



07/07/2017, 13:12

Dal 10 luglio 2017 tornasu Rai 4. Ogni lunedì in seconda serata, appuntamento settimanale con il cinema horror contemporaneo di qualità grazie al nuovo ciclo di film “Midnight Factory”, scelti tra le più recenti produzioni di genere che si sono contraddistinte nei principali festival di settore.Si inizia lunedì 10 luglio con una prima visione: "" (2015), horror composto da dieci episodi sul tema della festività di Ognissanti. Registi tra i più rappresentativi della new wave internazionale, tra cui Neil Marshall (The Descent), Darren Lynn Bousman (Saw II), Lucky McKee (The Woman) e Adam Gierasch (Autopsy), alle prese con mini-film ricchi di macabra ironia. Il ciclo prosegue con il cult "" (2012), diretto dal regista di The Exorcism of Emily Rose, Scott Derrickson e interpretato da Ethan Hawke, a seguire il survival movie "" (2014), ispirato a una terrificate storia vera in cui una coppia di escursionisti si scontra con un famelico orso nei boschi del Canada." (2013) è il film successivo, un’agghiacciante vicenda ambientata sui Monti Urali basata sulla vera vicenda dell’incidente del passo Djatlov, quando i membri di una spedizione furono misteriosamente trovati sterminati.Il lunedì successivo sarà la volta di "" (2013), ironico teen-horror che fonde zombi, vendette e stregoneria nell’intento di omaggiare il cinema anni ’80. Poi tocca a "" (2014), inquietante thriller con innesti fantascientifici che ci immerge nella terrorizzante luna di miele di una giovane coppia interpretata da Rose Leslie (Il Trono di Spade) e Harry Treadaway (Penny Dreadful).Il ciclo prosegue con "" (2014), che racconta la misteriosa storia d’amore tra un giovane americano e la bella Louise sullo sfondo della cittadina pugliese Polignano a Mare. L’ultimo film di questa rassegna estiva è "" (2013) diretto dalla figlia d’arte Xan Cassavetes, una storia di vampiri d’ambientazione contemporanea che attinge a un ricco immaginario di genere.10/07: Tales of Halloween di Neil Marshall, Lucky McKee, Darren Lynn Bousman, etc..17/07: Sinister di Scott Derrickson24/07: Backcountry di Adam MacDonald31/07: Devil’s Pass – Il passo del Diavolo di Renny Harlin07/08: All Cheerleaders Die di Lucky McKee e Chris Sivertson14/08: Honeymoon di Leigh Janiak21/08: Spring di Justin Benson e Aaron Moorhead28/08: Kiss of the Damned di Xan Cassavetes