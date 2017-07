LA REPUBBLICA DEI RAGAZZI - Su Rai Storia per il ciclo "Documentari d'Autore"

La Repubblica dei Ragazzi



A pochi chilometri da Roma, nel secondo dopoguerra, la Repubblica dei Ragazzi ha accolto i bambini di strada della Capitale, oggi continua a occuparsi di ragazzi in difficoltà. A raccontarla è il documentario di Dario Albertini “”, che Rai Cultura propone sabato 8 luglio 2017 alle 22.10 su Rai Storia, per “”.Si parte dai racconti dei primi ragazzi ospiti, e si procede attraverso le varie fasi storiche dell'istituto fino alla sua più recente trasformazione in casa famiglia. Il passare del tempo è segnato anche dal mutare delle immagini: dagli anni del bianco e nero si arriva ai giorni del fotovoltaico e della sigaretta elettronica, seguendo alcuni momenti di una giornata tipo che vede come protagonisti i ragazzi di oggi. Luogo dai forti contrasti dove è ormai evidente l'ineluttabile passaggio del tempo, La Repubblica dei Ragazzi resta però un contenitore, oggi come allora, di disagi e sofferenze giovanili.