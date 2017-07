GIFFONI 47 - Festival dei ragazzi e delle famiglie

Giffoni Experience dal 14 al 22 luglio 2017



07/07/2017, 09:17

Alessandra Alfonsi



4.600 i giurati, 4.500 i film visionati durante tutto l'anno, 175 le opere in programma, 101 quelle in concorso, 56 i paesi rappresentati, 18 le Masterclass, 150 le città italiane presenti, 52 le nazioni di provenienza dei giurati e 20 gli spettacoli realizzati ogni giorno: sono alcuni dei numeri di questa 47ma edizione del"Io porto oggi qui una parte dell'orchestra perché voglio sottolineare questo aspetto: noi del Giffoni siamo un grande team, fissi per tutto l'anno, da 64 persone" - ha dichiarato, ideatore e direttore artistico del, che ha illustrato il programma della nuova edizione alla presenza di, Presidente della Regione Campania, e, Sindaco di Valle Piana.Per quanto riguarda il cinema italiano, se folta è la presenza di nostri film nella sezione ad hoc, sporadica lo è, invece, nel resto del festival, dove prevale nelle pellicole il rispetto dei topoi tematici quali, l'amore adolescenziale, la disabilità e il cyberbullismo, come in "" di, "" di, "" di, scritto da un ex giurato del Festival.Del resto, come ha dichiarato, che ha suggellato la conferenza stampa del Festival: "Giffoni è un'esperienza di cambiamento che ha la capacità di indagare la condizione giovanile di oggi. Qui si affrontano i rapporti intergenerazionali, si discute sui diritti non fondamentali, ci si apre alla diversità, si analizzano le piaghe di disumanizzazione come il bullismo e l'abbandono scolastico".