MONOLITH - Tra festival e l'uscita in sala

Trailer "Monolith"



06/07/2017, 13:48

La Redazione



Esce il 12 agosto 2017, distribuito da Vision Distribution, "" di Ivan Silvestrini con Katrina Bowden, Damon Dayoub, Brandon Jones, Ashley Madekwe, Jay Hayden e per la prima volta sullo schermo Nixon And Crew Hodges.Il film è prodotto da Sky Cinema HD, Lock & Valentine e corpodotto dalla Sergio Bonelli Editore.Un’auto ipertecnologica, intelligente e inespugnabile che imprigiona al suo interno un bambino lasciando fuori la sua mamma, completamente sola nel deserto. Un thriller mozzafiato che ispira ed è ispirato da una graphic novel d’autore.Il film verrà presentato in anteprima al Fondo Sclavi Festival venerdì 7 luglio 2017 alle ore 21.45 presso il Castello Venegono Superiore di Varese. L’anteprima sarà preceduta da un incontro alle 18.30 con gli autori Roberto Recchioni e del Direttore editoriale Sergio Bonelli Editore Michele Masiero.L’8 luglio alle 21.00 è prevista l’anteprima del film alla prima edizione delpresso la Piazza delle Feste del Porto Antico di Genova che sarà preceduta da un saluto in sala del regista Ivan Silvestrini e dell’autore Roberto Recchioni.Il 15 luglio alle 19.00 alpresso la sala Truffaut è previsto l’incontro "" con Ivan Silvestrini e Mauro Uzzeo.