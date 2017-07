LA RASSEGNA ESTIVA DEI CONTENUTI ALTERNATIVI . Negli UCI Cinemas

06/07/2017, 11:49

Dall’11 luglio al 23 agosto 2017 le multisale del Circuito UCI Cinemas proporranno la, dedicata ai migliori contenuti alternativi di questa stagione.Il calendario della rassegna estiva dei contenuti alternativi prevede:- Bianconeri. Juventus Story (martedì 11 luglio e mercoledì 16 agosto);- Your Name (mercoledì 23 luglio);- Raffaello – Il Principe delle Arti – in 3D (mercoledì 26 luglio);- YU-GI-OH! Il Lato Oscuro delle Dimensioni (mercoledì 2 agosto);- Pino Daniele - Il Tempo Resterà (mercoledì 2 agosto);- The Beatles: Sgt. Pepper & Beyond (mercoledì 9 agosto);- Oasis: Supersonic (mercoledì 23 agosto);Le multisale UCI che propongono la Rassegna Estiva dei Contenuti Alternativi sono: UCI Alessandria, UCI Ancona, UCI Arezzo, UCI MilanoFiori, UCI Showville Bari, UCI Bicocca (MI), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Cagliari, UCI Campi Bisenzio (FI), UCI Casoria (NA), UCI Catania, UCI Certosa (MI), UCI Montano Lucino (CO), UCI Curno (BG), UCI Ferrara, UCI Firenze, UCI Fiume Veneto (PN), UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise, UCI Venezia Marcon, UCI RedCarpet Matera, UCI Messina, UCI Mestre, UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Orio (BG), UCI Palariviera, UCI Palermo, UCI Parco Leonardo (RM), UCI Perugia, UCI Piacenza, UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma, UCI Porto Sant’Elpidio, UCI Reggio Emilia, UCI Roma Est, UCI Romagna Savignano Sul Rubicone, UCI Sinalunga, UCI Torino Lingotto, UCI Verona, UCI Villesse.