CINÉ 2017 - Il programma di giovedì 6 luglio

06/07/2017, 08:03

Per la giornata di giovedì 6 luglio sono ancora tanti i protagonisti del cinema italiano attesi a Riccione a. I primi ospiti della mattinata saranno, attesi alla convention di Vision Distribution (ore 12.30 – Sala Concordia). Gassmann presenterà, road movie che lo vede protagonista nonché per la prima volta dietro la macchina da presa, mentre Lillo presenterà la commedia, opera prima della regista Michela Andreozzi di cui è interprete insieme a Claudia Gerini, Giorgio Pasotti, Alessandro Tiberi, Claudia Potenza, Stefano Fresi. Nel pomeriggio sarà la volta della scuderia Medusa, che porterà sul tappeto rosso di Riccione un vasto parterre di ospiti:per presentare, Vincenzo Salemme e Carlo Buccirosso protagonisti della nuova commedia dei fratelli Vanzina(nelle sale italiane a novembre), Donato Carrisi, al suo esordio alla regia con, tratto dal suo romanzo omonimo del 2015, il duo comico formato da Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, anche loro per la prima volta dietro la macchina da presa alla regia del film, commedia in uscita il prossimo autunno che li vede anche protagonisti.Oltre alle convention di Vision Distribution e Medusa, anche 20th Century Fox, Cinema, M2 Pictures, Lucky red, I Wonder Pictures presenteranno in esclusiva a Riccione i listini della prossima stagione cinematografica.Tra le anteprime della giornatadi Rolando Colla, storia di una passione travolgente e proibita raccontata in uscita ad agosto (distribuito da Solaria Film – Movimento Film in collaborazione con Lo Scrittoio). Come sempre tanti anche gli appuntamenti di CinéCamp dedicati ai giovani e giovanissimi, con le proiezioni di