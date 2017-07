CINÉ 2017 - Presentato "Terapia di coppia per amanti"

Federici, Angiolini e Sermonti a Ciné 2017



06/07/2017, 01:15

Carlo Griseri



Tratto dall'omonimo romanzo di Diego De Silva, è stato presentato a Ciné 2017 "", film di, presente a Riccione insieme ai due co-protagonisti,Amanti da un paio d'anni, i due vanno in crisi tra loro: la decisione che lei prenderà sarà drastica, andare in terapia di coppia con l'amante. Peccato che anche il terapeuta a cui si rivolgono abbia un amante, e questo fatto mandi in crisi il loro rapporto..."Ho amato molto il libro, ma sono felice che De Silva mi abbia appoggiato perché abbiamo dovuto apportare molte modifiche portandolo al cinema"; ha spiegato Federici. "Mi piace perché non dà giudizi, non sappiamo chi ha ragione e chi no, la vita è così, l'amore è così La famiglia tradizionale non esiste più, non è più quella di una volta almeno".Si tratta di un film molto musicale, la colonna sonora è scritta da Rodrigo D'Erasmo degli Afterhours e dai Daiana Lou, che hanno anche una parte nel film così come Alan Sorrenti."Sono molto contento del ruolo, uno dei più importanti per me al cinema"; ha detto Sermonti. "Sono stato amante e in terapia nella vita, ma mai entrambe le cose insieme!"."Sono stata molto colpita dal modo di ragionare del libro", ha detto invece Ambra Angiolini. "Non si riesce a parteggiare per una moglie o un marito rispetto a un amante, si parla di una scorrettezza che però può essere la chiave della felicità".