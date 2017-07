CINÉ 2017 - Ruffini e De Laurentiis presentano il Super-Cinepanettone

Paolo Ruffini a Ciné 2017



06/07/2017, 00:57

Carlo Griseri



Trentacinque di cinepanettoni, come celebrarli? Questa la domanda che qualche anno fa, ha confidato ai giornalisti presenti a Ciné 2017,si è posto insieme al padre (contrastando, allo stesso tempo, la frammentazione di quel "brand" da loro ideato con il primo "Vacanze di Natale" nel 1983).Il 14 dicembre 2017 quell'idea diverrà realtà: ""; un film di montaggio costruito a partire dai 33 film della saga (uno dei franchise più lunghi e di successo del mondo), in cui si rivedranno tutti i protagonisti dei film di Natale targati Filmauro. Boldi e De Sica in primis, che così saranno al contempo nei rispettivi "nuovi" film e in questo montaggio. "Vuol dire che sono dei miti ormai, sfideranno se stessi".A cucire questo film, un "nerd professionista" come, grande amante della saga e attore in cinque di questi 33 film. "Li adoro da sempre, da quando a Livorno organizzavo i miei cineforum", ha spiegato a Riccione. "Da due mesi siamo in moviola, le scene selezionate inizialmente erano circa 2000 e ora stiamo lavorando per dare un senso a tutto ciò. Si riderà moltissimo, e ci sarà anche grande spazio per la nostalgia, rivedendo sullo schermo Mario Brega, Garrone e gli altri attori. Nulla prima è stato così semplice da vendere!"."Riguardando i film - ha aggiunto Ruffini - quello che spicca è l'estrema libertà creativa che si repirava. Oggi molte di quelle cose sarebbero impensabili, ci si scandalizza per una parolaccia e si condona la violenza. Rimpiango quell'epoca: Boldi credo sia l'attore che più al mondo si è mostrato nudo, ad esempio, ma vi sfido a trovare un momento di questi che sia volgare, nessun bambino si scandalizzerebbe a guardarlo. Vogliamo che il nostro film sia una bomba comica contro l'allineamento culturale, contro l'appiattimento dei nostri giorni".