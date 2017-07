ORTIGIA FILM FESTIVAL - Daniela Virgilio madrina della IX edizione

L'attrice Daniela Virgilio



05/07/2017, 15:30

sarà la madrina la IX edizione diche si svolgerà dal 15 al 22 luglio 2017.Nuova promessa del cinema italiano, ha debuttato sul grande schermo nel 2006 interpretando il ruolo della protagonista ne "", film horror di Gabriele Albanesi. L'anno seguente si diploma al Centro sperimentale di cinematografia di Roma. Il debutto televisivo avviene invece due anni dopo in "", la celebre serie tv di Stefano Sollima per Sky, nel ruolo di Patrizia, la donna del Dandi, il boss della banda della Magliana. Il mediometraggio "" di Gianclaudio Cappai, a cui ha partecipato, è stato presentato in concorso alla 66ma Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia.Numerosi gli altri ruoli tra cinema, tv e teatro, fra cui "", "", "", "", "", "", "". Nel 2012 ha partecipato anche al video "" del rapper Emis Killa.2017, incorniciato nello splendido scenario di Ortigia, patrimonio mondiale dell’Unesco dal 2005, presenta la Sezione competitiva di opere prime e seconde italiane, il Concorso internazionale Cortometraggi e la Vetrina Documentari. Il pubblico diè giurato ed assegna tramite votazione: il premio Miglior Film e Miglior Corto.Il Festival ha il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – MiBACT – ed è realizzato nell’ambito del Programma Sensi Contemporanei Cinema, “Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo – Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo”, “Sicilia Filmcommission” e di SIAE, con il patrocinio del Comune di Siracusa.