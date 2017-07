VENEZIA 74 - Annette Bening presidente della giuria internazionale

L'attrice statunitense Annette Bening



05/07/2017, 12:05

Sarà l’attrice statunitense(I ragazzi stanno bene, La diva Julia, American Beauty, Bugsy, Rischiose abitudini) a presiedere la(30 agosto – 9 settembre 2017), che assegnerà il Leone d’oro per il miglior film e gli altri premi ufficiali. La decisione è stata presa dal Cda della Biennale di Venezia presieduto da, su proposta del Direttore della MostraHa dichiarato il Direttore della Mostra: “”.ha dichiarato: “”.Annette Bening ha ricevuto quattro nomination all’Oscar (Rischiose abitudini, 1991; American Beauty, 1999; La diva Julia, 2004; I ragazzi stanno bene, 2010), ha vinto due Golden Globe (La diva Julia; I ragazzi stanno bene) e lo Screen Actors Guild Award (American Beauty). La sua interpretazione più recente è 20th Century Women di Mike Mills, ruolo grazie al quale ottiene la sua ottava candidatura ai Golden Globe, recitando accanto a Elle Fanning, Greta Gerwig e Billy Crudup. Recentemente ha fatto parte del cast di L'eccezione alla regola di Warren Beatty assieme ad Alden Ehrenreich, Lily Collins e Warren Beatty. Tra i suoi nuovi progetti, l’adattamento di Michael Mayer de Il gabbiano di Anton Čechov, in cui Annette Bening recita accanto a Saoirse Ronan, il film Film Stars Don’t Die in Liverpool di Paul McGuigan con Jamie Bell, il dramma di Dan Fogelman Life, Itself con Olivia Wilde, Oscar Isaac, Samuel L. Jackson e Antonio Banderas.Annette Bening ha recitato inoltre in La canzone della vita – Danny Collins, The Search, The Face of Love, Ruby Sparks, Girl Most Likely, Ginger & Rosa, I ragazzi stanno bene, Mother and Child, La diva Julia, American Beauty, In Dreams, Attacco al potere, Il presidente – Una storia d’amore, Mars Attack!, Riccardo III, Love Affair – Un grande amore, Bugsy, A proposito di Henry, Rischiose abitudini, Indiziato di reato, Valmont, Cartoline dall’inferno e Non è stata una vacanza... è stata una guerra.Nella serata conclusiva della prossima 74. Mostra (9 settembre 2017), la, presieduta dae complessivamente composta da 9 personalità del cinema e della cultura di diversi Paesi, assegnerà ai lungometraggi in Concorso i seguenti premi ufficiali:− Leone d'Oro per il miglior film− Leone d’Argento - Gran Premio della Giuria− Leone d’Argento - Premio per la migliore regia− Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile− Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile− Premio per la migliore sceneggiatura− Premio Speciale della Giuria− Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente