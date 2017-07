UN PASSO PIU' IN LA' - Il documentario su Luca Rastello su Rai Storia

Una scena di "Un Passo più in Là. Un Viaggio con Luca Rastello"



06/07/2017, 08:00

La poliedricità di, scrittore e giornalista scomparso nel 2015. La fa rivivere, attraverso testimonianze e immagini, il documentario “” che Rai Cultura propone giovedì 6 luglio alle 23.40 su Rai Storia, a due anni dalla sua scomparsa.Il racconto parte da Torino e si snoda lungo i paesaggi dell'Europa e del mondo, raccontando teatri di guerra e vita interconnessi, dalla Ex Jugoslavia negli anni Novanta ad alcune ipocrisie del terzo settore in Italia. L’uomo, il giornalista, lo scrittore, il padre, in un’opera documentaristica realizzata anche grazie a materiali degli archivi Rai. Una produzione Rai Teche in collaborazione con il Centro di Produzione Rai di Torino.