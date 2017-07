I SENTIERI DELLA GLORIA - Su Rai Storia il docuemntario dedicato a Mario Monicelli

Mario Monicelli



Un documentario con un attore d'eccezione:. E’ lui il protagonista de “”, il documentario-inchiesta di, in onda mercoledì 5 luglio 2017 alle 22.40 su Rai Storia.E’ il racconto del ritorno di Monicelli in Friuli sui luoghi della sua “Grande Guerra”, arricchito da commenti, riflessioni, curiosità, “lezioni”, domande e risposte che Monicelli e la De Antoni si scambiano mentre stanno rivedendo in studio, in fase di montaggio, il materiale girato in Friuli. Ne emerge il ritratto di un grande regista per il quale il genere comico-umoristico ha rappresentato una via d’accesso privilegiata alla realtà italiana, che ha saputo creare un rapporto forte con lo spettatore, proponendo non soltanto una rappresentazione della realtà, ma anche un invito a confrontarsi con le contraddizioni della vita, sempre sostenuto dallo sguardo ironico e sdrammatizzante della commedia. Un maestro di cinema e di vita, che anche nel documentario di cui è protagonista esprime la sua formula per fronteggiare gli eventi, per mantenere quell’equilibrio che consente di vivere con buon senso e, dunque, a lungo.