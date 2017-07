MAI STATI UNITI - In seconda serata su Rai2

Una scena del film "Mai Stati Uniti"



05/07/2017, 11:44

Cinque persone che non si sono mai incontrate prima, ma che scoprono casualmente di avere lo stesso padre, sono le protagoniste di “”, commedia di Carlo Vanzina, in onda mercoledì 5 luglio 2017 alle 23.55 su Rai2.Angela (Ambra Angiolini), Carmen (Anna Foglietta), Nino (Ricky Memphis), Dario (Vincenzo Salemme) e Michele (Giovanni Vernia) hanno vite complicate e personalità nevrotiche, ma devono intraprendere un viaggio tutti insieme negli Usa, per spargere le ceneri del defunto e sconosciuto genitore in un lago in Arizona. È la condizione per incassare l’eredità, nonché l’occasione per conoscersi e scoprire questa nuova e un po’ insolita famiglia.