FUNF SEEN FF 11 - Nove film italiani al festival bavarese

15/07/2017, 09:34

Simone Pinchiorri



Centotrenta film ed oltre trecento spettacoli, animeranno l'undicesima edizione del, in programma dal 27 luglio al 5 agosto 2017 a Starnberg (Germania). "" - ha dichiarato, il direttore artistico del festival.Nel programma ufficiale del festival troviamo tantissimi film italiani.In concorso per iltroviamo il film di Ronny Trocker "", in competizione per l'troviamo "" di Andreas Pichler e "" di Mark Olexa e Francesca Scalisi, ed in concorso perc'è "" di Martina Parenti e Massimo D'Anolfi.Ildedica una sezione ai film prodotti in Sud Tirolo con la proiezione di "" di Ulrich Stofner, Alexander Bauer, Karolina "Line" Gasser Stofner e "" di Mike Ramsauer.Nelle altre sezioni troviamo "" di Rolando Colla ined il documentario ì "" di Silvio Soldini inInfine, tra gli eventi speciali, sarà proiettato il film del 1963 "" di Luchino Visconti.